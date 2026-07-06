Drifttekniker - Gotland
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2026-07-06
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Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Gotland och har ett geografiskt område som täcker hela ön. Idag är det nio drift och fastighetstekniker som har arbetsplats i distriktet. Nu söker vi en drifttekniker till Gotland, välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-06Om tjänsten
Du kommer att självständigt arbeta med drift och underhåll av vårt fastighetsbestånd. Det innebär tillsyn och skötsel, egenkontroller i anläggningar samt underhåll av tekniska installationer och tillhörande infrastruktur som värme- el- va- och luftbehandlingssystem samt styr-, regler- och övervakningssystem. I arbetsuppgifterna ingår täta kund- och leverantörskontakter. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har driftteknikerutbildning alternativt annan motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har tidigare yrkeslivserfarenhet av drift- och underhållsarbete inom fastighetsförvaltning med inriktning mot el, kyla eller styr och regler och du har god förmåga att felsöka på tekniska installationer och genomföra reparationer. Du har även erfarenhet av arbete med antingen reservkraftinstallationer eller klenspänningsinstallationer såsom styrinstallationer. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Meriterande kvalifikationer
Det är meriterande med erfarenhet inom felsökning av fastighetstekniska installationer samt förståelse för hur de fastighetstekniska installationerna samverkar för en optimal och energieffektiv drift. Har du dessutom kunskaper inom kyla, körkort BE, utbildningar som heta arbeten och skyliftsutbildning eller övrig fastighetsrelaterad utbildning är även det meriterande. Det är även till din fördel om du har erfarenhet av arbete på skyddsobjekt eller inom försvarssektorn.Dina personliga egenskaper
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du ansvarstagande och driven samt har en hög säkerhetsmedvetenhet. Du tilltalas av att arbeta i ett serviceyrke som ställer krav på god samarbetsförmåga. Du ska kunna arbeta självständigt såväl som i grupp. Arbetet kräver hög grad av affärsmässighet samt förmåga till prioritering därför är du stresstålig och har förmåga att prioritera och fatta beslut inom snäva tidsramar.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1500 trevliga och professionella kollegor runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar, driftar och utvecklar avancerad teknologi i samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Gotland. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 9 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Christer Hallin 010-44 44 444 eller rekryteringskonsult Louisa Björklund 010-44 45 804 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
631 89 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9992981