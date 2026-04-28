Driftplanerare till avfallsinsamling på VA SYD
2026-04-28
Vill du arbeta med kundrådgivning, planering och förbättringsarbete? Vill du bidra till att förstärka vår insats för miljön och arbeta med driftplanering på vår Avfallsavdelning?
Din kommande roll
Avfallsavdelningen ansvarar för insamlingen av hushållsavfall i Malmö stad och Burlövs kommun. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra tjänster för en mer hållbar avfallshantering med utökad sortering och minimering av avfall. Du kommer ingå i en grupp på totalt åtta driftplanerare.
Som driftplanerare arbetar du med:
Kundrådgivning såsom hantering av abonnemang och frågor via e-post, telefon och platsbesök
Avvikelsehantering
Arbetsmiljöfrågor - vi arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön på kundernas hämtställen
Daglig kontakt med våra entreprenörer som sköter hämtningen av avfallet
Planering och uppföljning av våra kunders avfallshantering
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats som har en bra och vänlig stämning, med stolthet över våra mål och samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
Vi söker dig som vill arbeta i en verksamhet med miljöidentitet och som står bakom våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet. Du drivs av resultat och skapar goda relationer, såväl internt som externt. Som driftplanerare är det självklart för dig att bemöta våra kunder professionellt och med en god service. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift och trivs med att samarbeta med olika människor.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
erfarenhet av att arbeta med kundärenden och kundkontakt med vana att hantera flera ärenden parallellt
gymnasieutbildning
god datorvana
körkort B
meriterande är högskoleutbildning inom relevant område
meriterande är erfarenhet inom avfallsbranschen och/eller försäljning, administration, arbetsmiljö eller logistik.
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VA SYD
(org.nr 222000-2378), https://www.vasyd.se/ledigajobb
Hjälmaregatan 3 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avfall Kontakt
Lars-Fredrik Alingfeldt, enhetschef 040-6350431 Jobbnummer
9880866