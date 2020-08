Driftledare Vattenkraft - Fortum Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Solna

Fortum Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Solna2020-08-26Föreställ dig att du sitter i ett rum med ett stort kontrollbord som visar cirka 70 olika vattenkraftsanläggningar, sjöar och dammar runt om i Sverige. Allt är lugnt och stilla sedan flera timmar, helt plötsligt börjar det blinka rött på en skärm och sen en till samtidigt som larmdosan piper, telefonen ringer och en kollega i kontrollrummet försöker prata med dig. Vad gör du? Triggas du av situationen? Då kan rollen som Driftledare inom vattenkraft vara något för dig!Som driftledare kommer du tillsammans med dina kollegor att övervaka och ansvara för driften av Fortums cirka 120 vattenkraftverk med tillhörande dammar i Sverige. Det är en händelserik roll där få dagar är den andra lik. I rollen arbetar du alltid tillsammans med minst två kollegor, som har samma arbetsuppgifter, men du ansvarar själv för dina egna anläggningar. Arbetspassen handlar om allt från att uppmärksamma och agera på inkommande larm från anläggningar, ringa ut beredskap vid behov, styra elektriska arbeten och arbeten i vattenvägar till att logga händelser och skicka arbetsorder till underhållsentreprenör. Utöver tät kontakt med personal ute i fält krävs att kontinuerligt se över produktionsplaner och ha ett bra samarbete med handelsfunktionen i kontrollrummet för att uppnå optimal produktion i anläggningarna.Allt beskrivet ovan kan hända samtidigt så du måste vara mottaglig för att ta in mycket information samt veta hur du ska prioritera den. Det kommer finnas ramar och riktlinjer att förhålla sig till men rollen kräver att du vågar ta egna beslut och har en förmåga att prioritera ditt arbete även om förutsättningarna förändras snabbt. Vi ser också att du är en person som drivs av att själv söka upp information för att driva din egen utveckling och kunskap.Vi erbjuder digVi ger dig ypperliga möjligheter att utvecklas inom vattenkraftproduktion, samt ger dig god förståelse för hur elsystemet i Norden är uppbyggt och fungerar. Du kommer i ditt arbete att jobba i nära kontakt med flertalet funktioner, allt från tekniker ute i fält till elhandlare vid skrivbordet bredvid. På arbetsplatsen, vid driftcentralen i Solna, kommer du att ha kollegor med stor variation i bakgrund och erfarenhet.Att lära sig rollen tar tid och du kommer att erbjudas en gedigen introduktion. Under upplärningstiden kommer du få ta del av ett utbildningspaket där teoretiska föreläsningar, arbete ute på fält och parallellt arbete med en mer erfaren kollega ingår.Dina kvalifikationerVi söker dig som har teknisk examen från högskola och/eller erfarenhet av branschen samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska.Vi ser det som meriterande om du har arbetat med drift inom processindustrin, vattenkraft eller spänning på nät. Vana av skiftarbete är också meriterande då tjänsten innefattar skiftarbete kvällar, helger och nätter.Intresserad?Urval sker löpande så välkommen med din ansökan snarast, dock senast 30 september 2020. Vi avser tillsätta tjänsten så snart som möjligt med hänsyn till eventuell uppsägningstid. Tjänsten är säkerhetsklassad.Vid frågor kontakta Yohanna Karnik, Manager Operations Sweden, +46 70 571 72 81, yohanna.karnik@fortum.com eller Thomas Tagesson, Manager Operations Sweden, thomas.tagesson@fortum.com , tel: +46 70 344 52 84För kontakt med fackliga representanter vänligen ring +46 8 671 70 00.Fortums Akademiker: Per Kenttä, Unionen: Birgitta Henriksson, Torbjörn GrafFortum är ett europeiskt energiföretag med verksamhet i mer än 40 länder. Vi förser våra kunder med el, gas, värme och kyla samt smarta lösningar för att förbättra resurseffektiviteten. Vi vill involvera våra kunder och samhället i omställningen till en renare värld. Tillsammans med vårt dotterbolag Uniper är vi den tredje största producenten av CO2-fri el i Europa. Med ca 19 000 anställda och en gemensam omsättning på 69 miljarder euro har vi storleken, kompetensen och resurserna att driva energiomställningen framåt. Fortums aktie är listad på Nasdaq Helsinki och Unipers aktie på Frankfurtbörsen. www.fortum.se Divisionen Generation ansvarar för storskalig kraftproduktion, optimering och handel på den nordiska marknaden. Divisionen omfattar kärnkrafts-, vattenkrafts- och vindkraftsproduktion, portföljhantering och handel, Industrial Intelligence och kärnkraftsservice.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-30Fortum Sverige ABRättarvägen 316968 Solna5334519