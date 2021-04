Driftledare till eftersorteringsanläggning med den bästa teknike - LS Jobbet AB - Chefsjobb i Sigtuna

LS Jobbet AB / Chefsjobb / Sigtuna2021-04-13Vi söker en Driftledare till vår helautomatiserade eftersorteringsanläggning som just nu är under uppförande i Märsta. Anläggningen byggs i samarbete med Stockholm Exergi och placeras i direkt anslutning till panna B2 inom Brista kraftvärmeverk.Anläggningen planeras stå färdig i slutet av 2020 och skall vara i full drift under kvartal 2 2021.2021-04-13Driftledarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att leda, samordna, övervaka och styra den dagliga driften och skötseln av anläggningen. Varje arbetsdag har ett mål som skall nås för de 140 000 årston avfall som tas emot, bearbetas och levereras. Verksamheten kommer att bedrivas i tvåskift, helgfri måndag-fredag. Varje skiftlag består av en driftledare och 6 processoperatörer, vilka arbetsleds av driftledaren. Rapportering sker till SÖRABs anläggningschef.ErbjudandeDu får möjlighet att arbeta i ett stabilt, lönsamt och samhällsnyttigt företag med god sammanhållning och korta beslutsvägar. SÖRAB satsar både på kompetens-utveckling och sociala aktiviteter.Tjänsten avser heltid.SÖRAB vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.För frågor om tjänsten kontakta Stellan Höglund, Anläggningschef, 08-505 804 70, stellan.hoglund@sorab.se Du söker jobbet här via jobbet.se. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.Inkomna ansökningar kommer att utvärderas löpande och tjänsterna kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum den 21 maj.Dokumenterad erfarenhet av personalansvarUtbildning med teknikinriktning på minst gymnasienivåErfarenhet av att jobbat i en anläggningsverksamhet i industriell/tillverkandeMeriterandePraktisk erfarenhet från processautomation och kunskap att programmera i drift-/styrsystemOm arbetsgivaren - SÖRABSÖRAB är ett regionalt miljö-, och returbolag i norra Stockholm som ägs av kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna. Vårt uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner förutom Stockholm. Vi tar även emot verksamhetsavfall från företag.Sista dag att ansöka är 2021-05-21Ls Jobbet AB5689059