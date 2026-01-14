Driftledare till Axcell Fastighetspartner i Linköping/Norrköping!
2026-01-14
PropTech Energy är en koncern med nio innovativa och expansiva bolag bestående av Ömangruppen, Axcell Fastighetspartner, P2 Energi, Alova, Inflo Ventilationsservice, Secon, APS drift och underhåll, JFK samt KEAB. Bolagen erbjuder helhetslösningar för fastigheter, med specialkompetens inom alla olika områden. Vi tar ansvar för helheten, eller hjälper till men enskilda punktinsatser, helt utifrån kundens behov. Vi finns på ett 30-tal platser i landet och har totalt cirka 700 medarbetare.
Har du erfarenhet av fastighetsteknik och arbetsplanering och trivs i en roll där du får ta ansvar för att den dagliga driften fungerar smidigt? Som driftledare hos Axcell Fastighetspartner blir du en viktig länk mellan arbetsgruppen och arbetsledningen, där du med ditt engagemang och din problemlösningsförmåga skapar struktur, kvalitet och god service. Vi söker dig som har en bred kunskap inom fastigheter, ett starkt servicetänk och förmåga att bygga samt upprätthålla goda kundrelationer. Ta chansen att bli en del av ett engagerat team i Linköping/Norrköping där vi värdesätter samarbete, trivsel och att ha kul på jobbet.Publiceringsdatum2026-01-14Dina arbetsuppgifter
Som driftledare har du en delad roll där du arbetsleder den dagliga verksamheten vid sidan av din ordinarie roll som fastighetstekniker. Du fungerar som en länk mellan arbetsgruppen och arbetsledningen och ser till att den dagliga driften löper på. Det är din uppgift att vårda befintliga kundrelationer samt etablera nya kontakter. Du har dagligen kontakt med hyresgäster och fastighetsägare för att ger dem den service de behöver.
Dina arbetsuppgifter, utöver rollen som fastighetstekniker, kommer bland annat innefatta:
• schemaläggning
• arbetsplanering
• behjälplig vid fördelning av felanmälningar
• behjälplig vid rekrytering och introduktion av nyanställda
• stötta medarbetare vid tolkning av avtal så de kan efterföljas korrekt
• arbetar för en god arbetsmiljö och sammanhållning för medarbetarna i gruppen
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
• Erfarenhet inom fastighetsteknik eller liknande yrke
• God systemvana
• Goda kunskaper i Office
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Som driftledare har du ett affärsmässigt förhållningssätt och förmåga att skapa goda relationer, både internt med dina medarbetare och externt med kunder. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lyhörd. Du har mycket god samarbetsförmåga och är en problemlösare som trivs med att ta egna initiativ. Du är strukturerad, självgående och stresstålig. Som person är du prestigelös och ställer upp där det behövs.
Då vi har kontor i både Linköping och Norrköping och ett nära samarbete däremellan kan placeringsort vara antingen Linköping eller Norrköping.
Social hållbarhet
Det är lätt att likställa hållbarhet med klimat- och miljöfrågan, men för oss handlar hållbarhet också om det sociala. Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar och en möjlighet att kunna påverka våra medarbetares vardag. Vi värnar om din utveckling och satsar på både interna och externa utbildningar för våra medarbetare. Vi vet att växer du, växer vi! Det sociala klimatet hos oss präglas av prestigelöshet och gemenskap, där vi tillsammans hjälps åt att leverera högkvalitativ service hos våra kunder. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. Du kan räkna med tryggheter som kollektivavtal, utvecklingsmöjligheter, friskvård och företagshälsovård - en välmående personalstyrka är lika med ett välmående bolag. Människor avgör!
Vi gör det vi säger och håller vad vi lovar!
Läs mer om hur det är att jobba hos oss HÄR.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Lön: Enligt överenskommelse
• Plats: Linköping/Norrköping
• Omfattning: Heltid
• Arbetstider: Vardagar, 07.00 - 16.00
Ansökan
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Jan-Erik Andersson +46363300560
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-02-15.
