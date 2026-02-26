Driftledare Servicehall
Skellefteå buss AB / Logistikjobb / Skellefteå Visa alla logistikjobb i Skellefteå
2026-02-26
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skellefteå buss AB i Skellefteå
, Malå
eller i hela Sverige
Driftledare servicehall
Vi söker en engagerad driftledare till vår servicehall som vill ta ansvar för att leda och utveckla den dagliga driften.
Rollen kombinerar arbetsledning med operativt arbete.
Rollen som driftledare är en viktig roll för att säkerställa struktur, samarbete och god service dygnets samtliga timmar på Skellefteå buss.
Om Skellefteå Buss
Skellefteå buss tar hand om kollektivtrafiken i Skellefteå, både stadstrafiken och delar av länets linjetrafik. Vi står också bakom flygbussen och skoltransporter.
Samhället är vår arbetsplats. Vi är stolta över att skapa större tillgänglighet och ett enklare vardagspussel, fler arbetstillfällen och nya fossilfria transportsätt på en plats som växer och vill framåt. Vi tror att en hållbar framtid skapas genom omtanke - om varandra, om platsen där vi bor och om världen vi ska leva i.
Skellefteå buss är ett av de större bussföretagen i norra Sverige och vi har ungefär 280 anställda. Vår totala fordonspark består av cirka 140 fordon som stegvis uppdateras till biogas- eller eldrivna bussar, med målet att 2030 vara helt fossilfria. Företaget ägs till 100 % av Skellefteå Stadshus AB, som i sin tur är helägt av Skellefteå kommun. Publiceringsdatum2026-02-26Om tjänsten
Som driftledare i servicehallen ansvarar du för att leda, planera och samordna det dagliga arbetet inom verksamheten. Du säkerställer en effektiv drift genom att planera bemanning, fördela arbetsuppgifter och skapa goda förutsättningar för att arbetet genomförs säkert, kvalitativt och enligt tidsplan.
Du ansvarar för att interna rutiner, policys och gällande lagkrav efterlevs. Du hanterar löpande administration kopplat till verksamheten. Rollen innebär att du arbetar både operativt och administrativt där du vid behov arbetar praktiskt i arbetet i servicehallen. I rollen som driftledare på servicehallen samarbetar du både internt och externt för att säkerställa ett flöde av fordon och att uppdraget efterlevs i tid och med kvalitet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med en provanställning på 6 månader. Arbetstiden är förlagd på dagtid, måndag - fredag.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är en trygg ledare med förmåga att strukturera, planera och driva det dagliga arbetet framåt i en operativ verksamhet. Du trivs i en roll där du kombinerar arbetsledning med praktiskt arbete och har samarbete, kvalitet och leverans.
Du har en gymnasial utbildning eller motsvarande, B-körkort och erfarenhet av att arbetsleda. Du har god datorvana, är van att leda och fördela arbetet och kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Som person är du strukturerad och kvalitetsmedveten, med förmåga att skapa ordning och effektivitet. Du är serviceinriktad, arbetar lösningsorienterad och samarbetar väl med både kollegor och externa parter.
Erfarenhet från transportbranschen och D-körkort är meriterande. Vi ser också positivt om du är flexibel, initiativtagande och kreativ i ditt sätt att skapa förbättringar inom verksamheten. Så ansöker du
Är du intresserad av att bli en del av vårt team på vår servicehall? Skicka in din ansökan redan idag!
Vi arbetar med rekryteringen löpande och kan komma att fatta beslut innan ansökningstiden löpt ut. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå buss AB
(org.nr 556041-2370) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå buss Jobbnummer
9764767