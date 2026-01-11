Driftledare lokalvård till Logistik och Service
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning / Städarjobb / Gävle Visa alla städarjobb i Gävle
2026-01-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning i Gävle
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Verksamhetsområdet Logistik och Service har ett regionövergripande uppdrag att leverera intern logistik och service till sjukhus och hälsocentraler i hela Region Gävleborg. Hos oss arbetar cirka 150 medarbetare på orterna Gävle, Sandviken, Bollnäs, Hudiksvall, Söderhamn och Ljusdal. Tillsammans utvecklar vi flöden, standardiserar arbetssätt och minskar slöseri - alltid med kvalitet, arbetsmiljö och ständiga förbättringar i fokus. Vårt mål är att rätt tjänster ska levereras med rätt innehåll, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.
Inom området ansvarar vi för flera tjänster, bland annat materialhantering, textilförsörjning, interna transporter, säng- och vagnsförsörjning, avfallshantering, lokalvård och måltidsförsörjning.
Vi söker en driftledare inom lokalvård som vill arbeta med utveckling, samarbete och kvalitetssäkring i Region Gävleborg. Kom och gör skillnad tillsammans med oss!Publiceringsdatum2026-01-11Arbetsuppgifter
Som driftledare inom lokalvård har du en central roll i att säkerställa hög kvalitet och effektivitet i våra lokalvårdstjänster. Du ansvarar för driften och det dagliga utförandet samt uppföljning av leverantörer och Region Gävleborgs avtal inom lokalvård. I rollen samarbetar du nära vårdverksamheter, leverantörer, tjänsteägare och stödfunktioner. Du driver förbättringsarbete och kvalitetssäkring för att utveckla våra tjänster och skapa en trygg och välfungerande miljö för patienter och personal. I rollen ingår även resor inom regionen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• ansvara för daglig styrning och uppföljning inom tjänsteområdet
• administration och analys inom tjänsteområdet
• utforma, implementera och uppdatera rutiner samt avvikelsehantering
• medverka i projekt och nätverk inom området
• delta vid budgetplanering och kostnadsuppföljning
• arbeta i och utveckla IT-system kopplade till verksamheten
• medverka i produktions- och verksamhetsmöten, hygienombudsmöten, byggmöten samt andra forum där kompetensen efterfrågas.
Hos oss får du
• möjlighet att påverka och utveckla lokalvårdstjänster, med fokus på kvalitet och förbättringsarbete
• vara en viktig del av vårdkedjan, där ditt arbete bidrar till en trygg och ren miljö för patienter och personal
• ett nära samarbete med vårdverksamheter och leverantörer, där din kompetens gör skillnad.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad och lösningsorienterad, med förmåga att skapa ordning och hitta praktiska lösningar i en komplex verksamhet. Du har god samarbetsförmåga och är kommunikativ, vilket är viktigt i dialogen med vårdverksamheter, leverantörer och interna stödfunktioner. Rollen kräver också att du har förmåga att arbeta självständigt och samtidigt hålla ihop helheten i samarbetet med olika aktörer.
För att lyckas i rollen krävs erfarenhet av
• avtalsuppföljning och leverantörssamverkan
• administrativt arbete och analyser
• förbättringsarbete och kvalitetssäkring
• att utforma och implementera rutiner samt avvikelsehantering
• budgetarbete och kostnadsuppföljning
• samverkan med olika intressenter
• att arbeta i digitala system
• B-körkort, då regelbundna resor förekommer i tjänsten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av drift av lokalvårdsavtal eller arbetsledning inom lokalvård eller liknande tjänsteområden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig! Vi ser fram emot din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/53". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, Fastighetsförvaltning Kontakt
Madelene Lindh, Enhetschef madelene.lindh@regiongavleborg.se 072-549 97 07 Jobbnummer
9677149