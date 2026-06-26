Driftledare inom lokalvård till Västerås
Coor Service Management Aktiebolag / Städarjobb / Västerås Visa alla städarjobb i Västerås
2026-06-26
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Coor söker en driven och inspirerande driftledare inom lokalvård – någon som trivs i en aktiv vardag, vill göra skillnad och älskar känslan av att skapa ordning och trivsel. Vill du leda ett engagerat team, utveckla kundrelationer och sätta standarden för riktigt bra service? Då kan det här vara ditt nästa steg. Hos Coor är det människor som bygger vår framgång – och hos oss får du möjlighet att glänsa.
Vilka är vi på Coor?På Coor har vi en viktig uppgift: att skapa arbetsplatser där människor mår bra och presterar på topp. Vi erbjuder professionell lokalvård och service, alltid med kvalitet och omtanke i fokus. Som arbetsgivare är vi stabila, välorganiserade och välkomnande. Vi erbjuder trygga villkor, kollektivavtal och en kultur där vi hjälper varandra framåt. Här får du utrymme att utvecklas, ta ansvar och forma din roll.
Vad innebär rollen?Som driftledare är du navet i den dagliga verksamheten. Du leder, coachar och stöttar ditt team – både i vardagen och i utvecklingen framåt. Det är du som ser till att allt flyter på, att kunderna känner sig trygga och att leveransen håller högsta klass. Rollen är varierad, händelserik och perfekt för dig som gillar att vara både strategisk och operativ.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Skapa smarta bemanningslösningar som gör vardagen effektiv och smidig
Inspirera, vägleda och finnas nära dina medarbetare i det dagliga arbetet
Följa upp och utveckla kvaliteten ute hos kunderna
Bygga starka, långsiktiga relationer med både kunder och kollegor
Se nya affärsmöjligheter genom att förstå kundernas behov
Driva förbättringar och bidra med idéer som utvecklar hela verksamheten
Ta hand om introduktion och utbildning av nya medarbetare
Hos Coor får du ett jobb där du både leder och gör – där du får påverka, växa och vara del av ett team som verkligen bryr sig. Vill du jobba med service på riktigt? Då vill vi gärna träffa dig.
Vem är du?Du har ett genuint intresse för människor, kundkontakt och att leda team. Du är en skicklig planerare som kan skapa struktur även när tempot är högt. Med din positiva inställning och arbetsmoral bidrar du till en bra stämning och ett starkt samarbete. Du trivs i en dynamisk miljö och tar dig snabbt an nya uppgifter – du kan prioritera, lösa problem och arbeta självständigt när det behövs.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete inom lokalvård
Administrativ vana
God dator- och systemkunskap
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Utbildning inom INSTA 800 och/eller SRY
Vi erbjuder
Trygga och säkra anställningsvillkor
En trivsam arbetsplats med bra stöttning i vardagen
Gedigen introduktion och upplärning
Lön enligt kollektivavtal
Förmåner som avtalspension, försäkringar, föräldralön och friskvårdsbidrag
Goda utvecklingsmöjligheter inom CoorPubliceringsdatum2026-06-26Om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetstid: Måndag till Fredag
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester, och vid anställning kan bakgrundskontroll komma att utföras.
Övrig information
Vid frågor kontakta: nagham.toma@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management Aktiebolag
(org.nr 556084-6783)
724 78 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9981849