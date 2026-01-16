Driftledare inom lokalvård till Sundsvall
Coor Service Management AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-01-16
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coor Service Management AB i Sundsvall
, Mark
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Som driftledare och lokalvårdare på Coor gör du en stor skillnad för våra kunder varje dag. I vår verksamhet välkomnas idéer, initiativ och nya smarta sätt att jobba. Du får också stora möjligheter att utvecklas, utifrån vem du är och det du kan. Självklart kan du luta dig mot trygga och schyssta anställningsvillkor.
Vill du ha ett värdefullt jobb som bidrar till ökad trygghet, hälsa och trivsel på våra arbetsplatser? Då är det här en spännande roll för dig! Vi söker nu serviceinriktade driftledare, med mycket energi och framfart till vår leverans i Sundsvall.
Våra medarbetare är stolta över sitt arbete och känner att det bidrar till ett bättre samhälle. Hos oss på Coor har du en unik möjlighet att vara med att skapa den arbetsplats du själv drömmer om att jobba på!
Om rollen
Som driftledare kommer du tillsammans med dina driftledarkollegor att leda verksamheten och stötta våra medarbetare hos kunden samtidigt som du delvis själv är aktiv i leveransen och där teamet för hela leveransen är i fokus. Leveransen består idag av flera kunder inom både kontorsmiljö och industrimiljö där vi levererar lokalvård. Tjänsten innefattar 50% driftledare och 50% lokalvård.
Dina huvudsakliga uppgifter utöver lokalvård är:
• Samordna den dagliga bemanningen
• Samla in och hantera återkoppling och idéer rörande leveransen
• Genomföra kvalitetskontroller ute hos kunderna
• Utveckla och upprätthålla en god relation med kunder och medarbetare
• Skapa merförsäljning genom att vara lyhörd för kundens behov
• Utveckla, driva och genomföra förbättringsförslag
• Välkomna och lära upp nya medarbetare och vikarier
Tjänsten är en tillsvidareanställningar på heltid med inledande provanställning på sex månader. Du är placerad i Sundsvall och rapporterar till driftchef.
Vår kandidat
Vi söker dig som har minst ett års erfarenhet av arbete som lokalvårdare. Har du tidigare erfarenhet av arbetsledning inom lokalvård är detta mycket meriterande. Har du erfarenhet av specialstäd (golvvård, fönsterputs) är även detta starkt meriterande. Vidare har du god förståelse för hur olika aktiviteter och beslut påverkar verksamhetens resultat. För att effektivt kunna ta dig mellan olika platser så är det viktigt att du har B-körkort och du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Vidare är du van vid att använda datorn som arbetsverktyg och du känner dig bekväm med att arbeta i vanligt förekommande program.
Din personlighet
Som person ser vi att du har ett genuint intresse för att möta kunder och arbetsleda andra personer. Du är duktig på att planera och organisera ditt eget och andras arbete där en av dina styrkor är din förmåga att förstå och arbeta med arbetsflöden såsom t.ex. resursplanering. Du är glad och positiv med en god arbetsmoral och ett serviceinriktat sätt, både mot dina kollegor och våra kunder. Då vi löpande ställs inför olika förändringar ser vi att du är strukturerad, har en god anpassningsförmåga och att du är van och trivs med att arbeta i ett högt tempo där du snabbt måste kunna växla mellan olika arbetsuppgifter samt självständigt kunna prioritera och lösa de problem som uppstår.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trygg, säker och trivsam arbetsplats som kännetecknas av en öppen, välkomnande och prestigelös kultur. Som driftledare får du en viktig och varierande roll med stort eget ansvar och vi erbjuder självklart fast lön enligt kollektivavtal, pension, försäkringar samt andra förmåner som utbildningar och friskvårds bidrag. Coor arbetar aktivt med kompetens- och karriärsutveckling för att du ska få möjlighet att utvecklas och därmed nyttja din fulla potential. Då vi är ett stort och expansivt företag finns möjligheter till utveckling både inom denna arbetsgrupp såväl som inom andra delar av verksamheten.
Kontaktuppgifter och övrig information
Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Viktoria de Beau på viktoria.debeau@coor.com
. Vi hanterar löpande de ansökningar som kommer in och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via annonsen som du når genom att klicka på ansöknings knappen. Sista ansökningsdatum 30 september 2025.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Hos oss blir du en del av en kultur där olikheter för oss framåt. Vi vet att magi skapas i mötet mellan olika bakgrunder, kompetenser och personligheter. Vi ser det varje dag. Totalt är vi över 12 000 medarbetare och tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Kom och gör oss bättre, utifrån vem du är.
All försäljning från annons säljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och är stöttande. Hos oss jobbar människor med olika personlighet, bakgrund och talang tillsammans. Vi blir starkare, har roligare och ger mer värde till våra kunder när vi blir inkluderade och litade på. Vi ser det varje dag.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fulla av glädje, för våra kunder och oss själva. Vårt sätt att lyckas med det och de komplexa utmaningar vi står inför varje dag är att ha ambition att se längre än våra konkreta arbetsuppgifter. Det är antagligen därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Coor Jobbnummer
9688143