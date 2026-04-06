Driftledare inom lokalvård - Ada Service Partner

Driftledare - Ada Service Partner
Om jobbet
Ada Service Partner är ett familjeägt serviceföretag som sedan 1984 skapar rena, trygga och trivsamma miljöer för våra kunder. Med över 300 medarbetare levererar vi tjänster inom lokalvård, fastighetsskötsel, fönsterputs, byggstädning, sanering och återvinning.
Vi söker nu en driftledare till vår verksamhet i Västsverige.
Om rollen
Som driftledare har du ansvar för ett antal kunduppdrag. Du leder det dagliga arbetet, har personalansvar och säkerställer att våra tjänster levereras med rätt kvalitet.
Du arbetar nära både medarbetare och kunder och har en viktig roll i att skapa struktur, god arbetsmiljö och långsiktiga kundrelationer.
Tjänsten innebär resor i arbetet.
Om uppdragen
Som driftledare ansvarar du för leveransen av våra tjänster inom arbetsplatstjänster. Våra uppdrag omfattar bland annat:
Lokalvård och golvvård
Fönsterputs och byggstädning
Fastighetsservice och vaktmästeri
Kontorsservice som kaffe, vatten, frukt och förbrukningsmaterial
Återvinning och materialhantering
Vi arbetar som helhetsleverantör, vilket innebär att du ofta ansvarar för flera tjänster hos samma kund och säkerställer att allt fungerar smidigt i vardagen.Publiceringsdatum2026-04-06Dina arbetsuppgifter
Leda och fördela det dagliga arbetet
Planera bemanning och scheman
Ansvara för kundkontakt och uppföljning
Säkerställa kvalitet i leveranser
Introducera och utveckla medarbetare
Arbeta med förbättringar och effektivisering
Följa upp resultat och ekonomiKvalifikationer
Erfarenhet av arbetsledning inom service, lokalvård eller liknande
Erfarenhet av kundkontakt
God förmåga att planera och skapa struktur
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort (krav)
Datorvana, gärna Office
Meriterande:
Utbildning inom SRY, PRYL eller INSTA 800
Erfarenhet av liknande rollDina personliga egenskaper
Ansvarstagande och strukturerad
God samarbetsförmåga
Kommunikativ och lösningsorienterad
Förmåga att arbeta självständigt
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning med kollektivavtal
En varierad roll med eget ansvar
Möjlighet att utvecklas i ett växande företag
En arbetsplats med god gemenskapSå ansöker du
Ansökan skickas via mejl. Urval sker löpande.
Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot frågor via telefon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: jobb@ada.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Driftledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ADA Service Partner AB
(org.nr 556398-1405), http://www.ada.se
Tackjärnsgatan 2, 417 07 Göteborg (visa karta
)
403 17 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ada Service Partner (Göteborg) Jobbnummer
9838341