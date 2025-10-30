Driftingenjör Kemi
Stockholm Exergi AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Exergi AB i Stockholm
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och vi är ca 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar. Vi planerar att bygga en anläggning för koldioxidinfångning vid vårt biokraftvärmeverk i Värtan med potential att fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.
Vi behöver fler duktiga medarbetare och hoppas att du vill vara med oss på vår Exergiresa.
Vad kan vi erbjuda dig?
Som kemiingenjör på Stockholm Exergi Bristaverket får du möjlighet att handgripligen medverka till bättre klimat i Stockholmsområdet samtidigt som du utvecklar din kompetens i en stimulerande och omväxlande miljö. Du kommer att ansvara för att matarvatten, turbinånga och processvatten har rätt kvalitet vilket innebär rondering och provtagning i fält, analys på lab och uppföljning av drift- och analysdata. Tjänsten innebär även ansvar för framtagande av åtgärdsplaner vid behov och utveckling av kemifunktionen i samarbete med drift- och underhållsorganisationen. Som kemiingenjör deltar du aktivt i förbättringsarbete, planering av underhåll och kalibrering av kemiinstrument samt utbildning av övrig personal i kemifrågor.
Som kemiingenjör tillhör du kemigruppen med kunniga kollegor på samtliga sajter inom Stockholm Exergi. Tjänsten innebär mycket arbete ute i anläggningen, men innehåller även problemlösning och administrativa inslag. Det finns goda möjligheter till att specialisera sig inom vattenrening eller rökgasrening och att vara en aktiv del i framtida projekt då vi står inför många spännande utmaningar
Rollen är en tillsvidareanställning och omfattar dagtidsarbete med utgångspunkt i Bristaverket.
Varför jobba med mig?
Jag drivs av att nå mål tillsammans med mitt team och tror på att ge frihet under ansvar. Jag anpassar mitt stöd efter medarbetares behov och arbetar genom regelbundna uppföljningar och öppen dialog för att vi ska nå våra gemensamma mål. Transparens och förtroende är viktiga värderingar för mig, och jag skapar en arbetsmiljö där det är högt i tak och alla känner sig trygga att uttrycka sina åsikter. Jag uppmuntrar kreativitet och innovation genom att erbjuda ansvar och lyfta förbättringsförslag. Mitt ledarskap syftar till att inspirera och engagera, så att varje medarbetare kan växa och utvecklas.
Micael von Delwig, Chef Operativ Drift Kemi
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
• Flexibel: Ser möjligheter, anpassar sig snabbt och hittar nya vägar framåt.
• Problemlösande analysförmåga: Är skicklig på att hantera komplexa frågor. Analyserar, strukturerar och bryter ner problem i sina delar för att hitta effektiva och bra lösningar.
• Samarbetsförmåga: Är lyhörd, smidig och arbetar bra och effektivt med andra människor. Kommunicerar tydligt, lyssnar aktivt och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt för att främja samarbete och gemensamma mål.
• Självgående: Tar initiativ, arbetar självständigt och ansvarstagande samt hittar lösningar utan att behöva ständig vägledning.
• Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet effektivt. Sätter tydliga mål, håller tidsramar och säkerställer en systematisk arbetsprocess.
Krav
• Kandidatexamen från högskola/universitet med inriktning kemi
• Erfarenhet av kemiskt analysarbete
• B-körkort
• God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
• God kunskap om Microsofts officepaket och främst Excel
Nyfiken på oss eller våra anläggningar?
• Det är en blandning av strategiskt och operativt arbete, där jag får tala både med kunder om vad som är bra och vad som kan bli bättre och med utvecklare om hur vi kan lösa det. Det allra roligaste är att få höra av mig tillbaka till kunder som har hjälpt till med feedback i utvecklingen och berätta om att vi har löst det de önskat sig säger Camilla, systemägare
Vi är fler kollegor som gärna vill ge en inblick i vårt arbete. Läs våra berättelser här.
Två av våra anläggningar kan du dessutom besöka virtuellt. Gå in på stockholmexergi.se/virtuell-vartaverket eller stockholmexergi.se/virtuell-bristaverket. Det fungerar i både dator och mobil.
Rekryteringsprocessen
• Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? Läs mer här.
Välkommen med din ansökan senast 13 november. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare.
Bra personer känner ofta bra personer - dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095), https://www.stockholmexergi.se/ Kontakt
Chef Operativ Drift Kemi
Micael von Delwig micael.vondelwig@stockholmexergi.se Jobbnummer
9581606