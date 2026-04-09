Driftingenjör - Bäckelund, Borlänge Energi
Lundin & Boström Hr AB / Maskiningenjörsjobb / Borlänge Visa alla maskiningenjörsjobb i Borlänge
2026-04-09
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lundin & Boström Hr AB i Borlänge
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige
Ta ägarskap över en högpresterande kraftvärmeanläggning
Om Rollen
Vill du arbeta nära en modern och välfungerande produktionsanläggning där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Borlänge Energi söker nu en driftingenjör till kraftvärmeverket i Bäckelund. Här får du en central roll i en samhällsviktig verksamhet där teknik, analys och förbättringsarbete möts i vardagen. Som driftingenjör i Bäckelund får du ett tydligt ägarskap över anläggningen och arbetar både operativt och strategiskt med att bland annat säkerställa drift, optimering av produktionen samt förebyggande underhåll. Du följer upp och analyserar driftdata, arbetar med styr- och reglerteknik och ser till att anläggningen körs optimalt utifrån körplaner, miljökrav och kostnadseffektivitet. I rollen ingår att utreda driftavvikelser och stopp, genomföra rotorsaksanalyser samt driva förbättringsarbete och tekniska projekt. Du fungerar också som en viktig länk mellan drift, underhåll och ledning och rör dig naturligt mellan kontrollrum, analys och arbete ute i anläggningen.
Bäckelund är en stabil och välfungerande anläggning där fokus ligger på att vidareutveckla och optimera befintlig drift. Parallellt pågår flera tekniskt avancerade projekt, bland annat kopplade till miljötillstånd, rökgasrening och energiåtervinning, vilket ger dig möjlighet att arbeta nära både teori och praktik.
Hos oss blir du en del av ett team med fyra driftingenjörer som tillsammans arbetar över både Bäckelund och Kvarnsveden. Genom nära samarbete och kunskapsutbyte säkerställer ni en effektiv och optimerad drift av båda anläggningarna, samtidigt som ni driver gemensamma förbättringar och utvecklingsinitiativ.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet och som har arbetat i en process- eller energirelaterad verksamhet. Du har god förståelse för styrsystem, gärna erfarenhet av exempelvis Siemens S7, och trivs med att arbeta både analytiskt som praktiskt. Som person är du självgående och tar naturligt ansvar för ditt område. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har en god social förmåga som gör att du kan samarbeta brett och leda i vardagen utan formellt personalansvar.
Hos oss på Bäckelund får du arbeta i en trygg och välfungerande miljö där din kompetens gör verklig skillnad. Du blir en del av ett engagerat team och får möjlighet att påverka utvecklingen av en anläggning som är central för Borlänges energiförsörjning.
Välkommen med din ansökan!
I denna rekrytering samarbetar Borlänge Energi med Lundin & Boström och du ansöker via www.lundinbostrom.se
Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2026 04 27. Vid frågor kontaktar du rekryteringskonsult Peter Boström, 073-826 71 00.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lundin & Boström Hr AB
(org.nr 556835-0002)
784 33 BORLÄNGE Arbetsplats
Borlänge Kontakt
Rekryterare
Peter Boström peter.bostrom@lundinbostrom.se Jobbnummer
9845858