Driftgruppledare - Härnösand
2025-12-22
Fortifikationsverket söker Driftgruppledare till Härnösand. Söker du ett varierat arbete hos en arbetsgivare med ett annorlunda fastighetsbestånd? Trivs du med att utföra tillsyn och skötsel och att felsöka och reparera fastigheter och tekniska installationer? Läs vidare och se om det är dig vi behöver och oss som du söker!
Vi är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Vi äger, utvecklar och förvaltar försvarsfastigheter. Hos oss bidrar du till något av det viktigaste vi har - ett tryggt och fritt Sverige.
Din vardag - stärka Sveriges totalförsvar
Region Norr förvaltar Fortifikationsverkets fastighetsbestånd i Sveriges fyra nordligaste län Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Inom regionen arbetar idag ca 120 personer fördelade på förvaltning, drift och stödfunktioner. Distrikt Sollefteå-Östersund omfattar 15 drifttekniker samt en driftchef. Fastighetsbeståndet är varierat med allt från verkstäder, restauranger, kaserner till fordonstvättanläggningar, kallgarage och liknande. Driftdistriktet ansvarar för att utföra tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll inom distriktet, samt leda mindre projekt, vara aktiv deltagare i större projekteringar samt beställningar mot entreprenörer.
Rollen innebär ansvar att arbetsleda fem till sex drifttekniker samt utföra tillsyn och skötsel för fastighetstekniska objekt inom fastighetsbeståndet. Fastigheterna finns placerade inom driftdistriktet. Arbetet innebär regelbunden kontakt med både kund, i huvudsak Försvarsmakten och entreprenörer. Befattningen lyder under driftchefen.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning på gymnasienivå, gärna med teknisk inriktning. Du har erfarenhet av arbete med drift, underhåll och felsökning av tekniska system och/eller fastigheter. Du har god förmåga att leda andra kollegor i arbete och erfarenhet av att skapa goda kundrelationer. Du har god administrativ förmåga, god datavana som användare av stödsystem samt goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort klass B är ett krav.
Det är meriterande om du har utbildning inom drift och underhåll, el, styr- och reglerteknik eller VVS, så även utbildning för motorsåg, röjsåg, skoter, arbete på höjd, heta arbeten. Det är en fördel med arbetslivserfarenhet inom fortifikatoriska anläggningar eller erfarenhet av arbete inom säkerhetsklassad verksamhet.
Dina personliga egenskaper är mycket viktiga för oss. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt engagemang. Som person är du lugn och stabil och fungerar väl i pressade situationer samt har förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är lösningsorienterad och samarbetsinriktad, och ser vikten av tydlig dialog och kommunikation för att skapa förtroende. Du tar ansvar för att arbetet blir utfört, strukturerar, prioriterar och följer upp. För att lyckas i rollen krävs att du är uthållig och engagerad i att driva ditt arbete framåt. Du har högt säkerhetsmedvetande med hög integritet och gott omdöme och en uttalad drivkraft att vara med och skydda Sveriges säkerhet.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med ca 1300 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi bygger, förvaltar och utvecklar avancerad teknologi samhällsviktiga byggnader. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar enligt den statliga värdegrunden och dess principer och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar också för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Härnösand. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev senast den 12 januari 2025. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör.
Frågor kring tjänsten?
Välkommen att kontakta driftchef Peter Bylund, tel 010-44 45 645 eller rekryteringsspecialist Monica Landmark, tel 010-44 44 690. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
