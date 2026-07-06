Driftgruppledare - Gotland
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2026-07-06
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Vi söker en driftgruppledare som vill ta en nyckelroll i förvaltningen av ett komplext fastighetsbestånd med både öppna och slutna anläggningar. I rollen kombinerar du operativt och administrativt ledarskap, där du arbetsleder drifttekniker och stöttar driftchefen i det dagliga arbetet. Hos oss får du ett varierat uppdrag med ansvar för drift, arbetsmiljö, uppföljning och utveckling av verksamheten.
Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Vårt huvuduppdrag är att bidra till ökad försvarsförmåga – för ett tryggt och fritt Sverige.
Din roll som driftgruppledare
Region Östs verksamhet utförs i Stockholm och Gotlands län och denna tjänst finns i driftdistriktet Gotland och har ett geografiskt område som täcker hela ön. Vårt huvuduppdrag är att utföra tillsyn och skötsel, avhjälpande underhåll, deltagande i projekt etc.
Som driftgruppledare har du hand om ett fastighetsbestånd som är en blandning av öppet och slutet vilka består av bland annat egen värmeproduktion, förläggningar, reningsverk mm. Som driftgruppledare och ställföreträdande föreståndare (BVKF) har du en operativ och administrativ ledarroll där du stöttar driftchefen i det dagliga arbetet inom distriktet.
Du kommer att arbetsleda en grupp kompetenta drifttekniker i det dagliga arbetet. Distriktet består av tio drifttekniker som arbetar inom alla de tekniska delarna och över hela Gotlands län, samt två fastighetstekniker som arbetar mot väg, mark och park. I rollen ingår att följa upp lagstadgade besiktningar, driftplanering, se till att fastighetssystemet hålls uppdaterat och delta i arbetsmiljöarbete. Budget och prognosarbete samt uppföljningar av verksamheten är regelbundna arbetsuppgifter. Du kommer även att utföra tillsyn, skötsel, underhåll och delta i olika projekt. Du kan också, på uppdrag av driftchefen ansvara för vissa personalfrågor kopplat till den dagliga verksamheten. I rollen ingår beredskapstjänstgöring.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasieutbildning samt relevant arbetslivserfarenhet. Erfarenhet av arbetsledning inom fastighetsskötsel, driftteknik eller liknande. Du är van vid att ta ansvar och leda andra i det dagliga arbetet. Du har god teknisk förståelse för fastighetssystem och tillsyn. För att lyckas i rollen krävs även att du har goda administrativa färdigheter och kan hantera dokumentation, planering och uppföljning på ett strukturerat sätt. Du behärskar svenska mycket väl, både i tal och skrift. Körkort B är ett krav.
Det är meriterande om du har arbetat med elanläggningar, BVKF eller brandskydd. Även kunskap eller erfarenhet av säker vattenhantering är en fördel. Erfarenhet från totalförsvarssektorn eller annan säkerhetsklassad verksamhet ses också som meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Vi söker dig som har en naturlig känsla för struktur och trivs med att arbeta metodiskt och noggrant. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar aktivt till en god laganda. När utmaningar uppstår är du lösningsorienterad och ser möjligheter snarare än hinder. Din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa situationer och fatta välgrundade beslut. Du tar ansvar för ditt arbete och har ett öga för detaljer utan att tappa helhetsperspektivet. Eftersom rollen innebär många kontaktytor, både internt och externt, ser vi att du är en relationsskapande person som har lätt för att bygga förtroende och skapa goda, långsiktiga samarbeten. Rollen passar dig som är både självständig och en lagspelare.
Vad erbjuder vi dig?
Tillsammans med cirka 1500 kollegor på Fortifikationsverket runt om i landet jobbar du med ett unikt fastighetsbestånd för att stärka totalförsvaret i Sverige. Vi är stolta över det samhällsviktiga uppdrag vi har där vi genom att äga, utveckla och förvalta fastigheter för totalförsvaret bidrar till ett tryggt och fritt Sverige. Våra arbetsuppgifter är omväxlande, spännande och utmanande och kräver sin kompetens. Vi arbetar med basen i den statliga värdegrunden och vi eftersträvar jämn könsfördelning. Lika rättigheter och möjligheter är viktigt för oss. Här får du goda möjligheter till kompetensutveckling och vi jobbar för att du ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning och kan komma att inledas med provanställning. Som tillsvidareanställd kommer du att krigsplaceras. Placeringsort är Gotland. En anställning hos oss kräver svenskt medborgarskap och innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan anställning i enlighet med 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Vi välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter.
Välkommen att skicka in din ansökan med CV på svenska senast den senast den 9 augusti 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder CV och urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen. Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en allmän handling och är som sådan offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddade personuppgifter: kontakta aktuell rekryteringsspecialist så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Frågor kring tjänsten
Välkommen att kontakta rekryterande chef Christer Hallin 010-44 44 444 eller rekryteringskonsult Louisa Björklund 010-44 45 804 Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Eric Bergman, Ledarna, Tommy Eriksson, SEKO, Karin Alm, SACO, de nås via vår växel, tfn 010-44 44 000.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fortifikationsverket
(org.nr 202100-4607), https://www.fortifikationsverket.se/
Kungsgatan 43 (visa karta
)
631 89 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fortifikationsverket Jobbnummer
9992985