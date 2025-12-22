Driftchef till Driftenheten FRA-Lovön
2025-12-22
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker en driftchef med bred kompetens inom fastighetsdrift. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som driftchef hör du till fastighetskontoret inom avdelningen för verksamhetsstöd, som ansvarar för de lokaler och fastigheter som myndigheten nyttjar.
Som driftchef på FRA har du det strategiska ansvaret för att våra fastigheter drivs kostnadseffektivt, säkert och hållbart. I rollen upprättar och följer du upp enhetens budget, leder och fördelar personalens arbete samt säkerställer att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Ditt ansvarsområde omfattar effektiva upphandlingar, styrning av driftentreprenader, planering av beredskap och brandskydd samt förvaltning av stödsystem och serviceavtal. Samtidigt upprätthålls en kontinuerlig samverkan med hyresgäster, leverantörer och myndigheter, och du rapporterar regelbundet till kontorschef.
Som driftchef förväntas du att:
Leda den dagliga driften samt planera och följa upp fastighetsförvaltningen
Ha personalansvar och arbetar aktivt med att utveckla teamet och arbetsmiljön.
Ansvara för fastighetsekonomi, budgetering och prognosarbete
Utveckla processer och inspirera medarbetare för att nå verksamhetens mål
Leverera stabildrift utan allvarliga arbetsmiljö- eller brandsäkerhetsincidenter
Skapa ett positivt arbetsklimat med hög medarbetartrivsel
Driva förbättringsprojekt som höjer kvalitet och effektivitet.
Utarbeta fleråriga strategiplaner för drift, energieffektivisering och digitalisering
Du kan
Vi söker dig som har:
Gymnasieexamen med inriktning mot fastighetsförvaltning/fastighetsdrift
Minst fem år dokumenterad erfarenhet av att leda drift och förvaltning av fastigheter, exempelvis i roller som teamledare eller projektledare.
Grundläggande kunskaper inom MS-programmen
Grundläggande kunskaper i system för facility-management
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Vi ser det som meriterande om du har:
Avslutad ledarskapsutbildning inom fastighets-, el-, kyl- och kraftteknik.
Erfarenhet av att leda och samordna team i komplexa miljöer inom fastighetsdrift, exempelvis av datahallar
Erfarenhet av både styr- och övervakningssystem (fastighetssystem) och databashantering
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Du är
Vi söker dig med följande egenskaper:
Strategisk- Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser och anpassar sina handlingar till detta
Självständighet - Har mod att agera efter sin egen övertygelse.
Strukturerad- Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Samarbetsförmåga- Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov/tester att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 44 43. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2026-01-18
Referensnummer 2025FRA1826-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Sökord: Driftchef, ledarskap, personalansvar, elkraft, datorhallar Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
