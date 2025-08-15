Driftchef Albyberg
2025-08-15
Foodmark AB är en av Sveriges ledande livsmedelsproducenter med huvudkontor i Sundbyberg och egen tillverkning i Sverige. Foodmarks affärsidé är att utveckla och marknadsföra kylda, tillagade färskvaror med hög kvalitet under starka varumärken som Fjällbrynt, Rydbergs, Lohmanders, Delikatessfabriken samt Jensens såser.
Foodmark ingår i livsmedelskoncernen Agra AS som är ett expansivt norskt familjeföretag. Agra har funnits i över 130 år och har verksamheter i Norge, Danmark och Sverige. Koncernen omsätter knappt 5 miljarder SEK, varav Foodmark står för ca 1 miljard. Foodmark har ca 250 anställda beroende på säsong och inom företagets kultur strävar vi ständigt efter att kunna erbjuda vår personal möjligheter att utveckla sina färdigheter och göra framsteg inom företaget eller koncernen.
Brinner du för människor, ledarskap och teknik och letar efter en spännande arbetsplats som satsar stort på verksamheten i Sverige? Vi söker nu en driftchef med placering på vår tillverkningsenhet i Albyberg.
Vår produktion består av både långa och korta serier vilket ger en verksamhet med snabba vändningar. Fabriken fungerar även som vårt centrallager varifrån färdiga produkter skickas till våra kunder dagligen.
Din roll
Som driftchef är du operativt och strategiskt ansvarig för driften i produktion. Det innebär att du är mycket närvarande i produktionen och ansvarar för att processen på din avdelning är säker, håller god kvalitet och är effektiv. Du leder, driver och utvecklar din grupps dagliga och långsiktiga arbete.
Du kommer att vara en av tre driftchefer och rapportera till Albybergs fabrikschef. Som driftchef ingår du i den lokala fabriksledningen och har även ett nära samarbete med övriga avdelningar inom Foodmark.
I rollen ingår bland annat:
Personalansvar för ca 20 medarbetare
Utveckla och coacha medarbetare
Arbetsmiljöansvar
Administration i bl.a. SAP och tidrapporteringssystem
Driva och delta i förbättringsprojekt
Arbetstiden är förlagd måndag-fredag.
Vem söker vi
Vi söker dig som har provat på ledarskap och vill gå in i en operativ chefsroll. Du har god datorvana och erfarenhet av arbete i Officepaketet och SAP eller annat affärssystem. Du har mycket goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Det är meriterande med erfarenhet från livsmedelsbranschen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förbättringsarbete och av att standardisera arbetssätt.
Som person har du hög integritet, är ordningsam och trivs med att arbeta i en föränderlig miljö i ett högt tempo. För oss är det också viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och god förmåga att bygga relationer och samarbeta med andra.
Vad kan vi erbjuda?
På Foodmark värdesätter vi din personliga utveckling högt och vår ambition är att utveckla våra talanger. Vi tror att vår positiva atmosfär kommer att ta fram det bästa i dig. Du kommer också till ett välkänt företag som är marknadsledande med bra förmåner. Kollektivavtal med Unionen tillämpas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Foodmark tillämpar 6 månaders provanställning.
Ansökan & vår urvalsprocess - med fokus på potential och rätt matchning
Låter detta som din nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag! Alla ansökningar behandlas löpande.
I denna rekryteringsprocess använder vi oss av tester från Alvalabs. Tester är en viktig del av vårt urval eftersom de hjälper oss att säkerställa en objektiv och rättvis bedömning av kandidaters potential, drivkrafter och personliga styrkor. Genom att använda tester kan vi hitta den bästa matchningen för både rollen och vår kultur, samtidigt som vi minskar risken för omedvetna fördomar i rekryteringen.
Välkommen med din ansökan!
