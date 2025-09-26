Driftansvarig Fastighet
Driftansvarig Fastighet
Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla Idre Fjäll som en av Sveriges bästa fjällupplevelser. Vi söker en Driftansvarig med inriktning Fastighet till vår verksamhet Logi & Fastighet. En spännande roll i en organisation med stort engagemang, ett hjärta för fjället och spännande utvecklingsplaner.
Rollen
Som Driftansvarig ansvarar du för den operativa ledningen av det dagliga arbetet med fjällets samtliga fastigheter i fokus. Du ansvarar för att arbetet genomförs med hög kvalité, enligt tidplan och säkerställer att uppföljning sker mot beställande verksamhet.
Du ansvarar även för planeringen av de större långsiktiga arbetsuppgifterna och deltar i arbetet med att strukturera upp förvaltningen av fjällets samtliga fastigheter enligt fjällets årshjul.
I denna roll förväntas du arbeta aktivt med att planera, leda och skapa de bästa förutsättningarna för dina kollegor och du finns med ute på arbeten och projekt. Du är organiserad, driftig och har god planeringsförmåga. Du är initiativrik och trivs i situationer som kan kräva snabba lösningar både mot gäst och fjällets interna organisation.
Du är positiv, utåtriktad och har lätt för att samarbeta. Du är systematisk, effektiv och lösningsorienterad. Och inte minst gillar du att skapa de bästa förutsättningarna för såväl våra gäster som våra kollegor.
Som person är du van att arbeta självständigt, har förmåga att se helheten och tänka långsiktigt. Lika viktigt är att du trivs och vill bidra till ett arbetsklimat som kännetecknas av ett gott samarbete och nära till skratt. Och självklart trivs du i mötet med våra värdefulla gäster.
För denna roll ser vi att du har goda kunskaper och lång erfarenhet av underhållsarbete och fackmannamässiga reparationer inom fastighet. Du har erfarenhet av att arbetsleda kollegor inom fastighet. Du har minst B-körkort.
Tjänsten & Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde inom kort, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Placering för uppdraget är i Idre och arbetstiderna omfattar såväl dag, kväll som helg. Vid frågor om rollen eller processen, tveka inte att kontakta Amanda Westblad, Verksamhetsansvarig Logi & Fastighet, på amanda.westblad@idrefjall.se
