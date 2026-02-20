Driftansvarig
Nvila Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nvila Group AB i Stockholm
Vill du arbeta med drift och förvaltning av större datakommunikationsnät i en komplex och samhällsviktig miljö?
Om rollen
Du ansvarar för uppföljning av driftleveranser, kravställning enligt avtal samt hantering och eskalering av incidenter. Du verkar i en miljö med många kontaktytor.
Obligatoriska krav
Minst 5 års erfarenhet av större datakommunikationsnät (switching och routing)
Minst 5 års erfarenhet inom drift (Operations)
ITIL Foundation
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning
Erfarenhet av multi-sourcade miljöer
Dokumenterad erfarenhet av ledande roller
Professionell svenska i tal och skrift är ett krav.
Vad erbjuder vi?
Heltid i Stockholm
6 veckors semester
Goda förmåner
Stabil arbetsgivare
Välkommen med din ansökan
Är du rätt kandidat?
Skicka din ansökan till jobb@nvila.se
och ange "Driftansvarig" i ämnesraden.
I din ansökan ska det tydligt framgå hur du uppfyller samtliga obligatoriska krav. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
E-post: jobb@nvila.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nvila Group AB
(org.nr 559250-2016)
121 36 JOHANNESHOV Jobbnummer
9754479