Driftanalytiker
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-03-05
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
I den här rollen får du arbeta i en dynamisk miljö där kraftsystemets snabba utveckling skapar spännande utmaningar. Du får hantera systemet i realtid, bidra till långsiktig utveckling och samarbeta med många aktörer i en miljö där förutsättningarna snabbt kan ändras.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
I rollen som Driftanalytiker arbetar du i hjärtat av kapacitetstilldelningen och beräknar hur mycket el som kan överföras i kraftsystemet och tilldelas till marknaden utan att äventyra driftsäkerheten. Du optimerar kapacitetstilldelningen för största möjliga samhällsnytta, både i back office och i det nationella kontrollrummet.
Arbetet omfattar driftsäkerhetsanalyser vid planerade avbrott, identifiering av kritiska objekt samt bedömning av spänningshållning och systemstabilitet. Du arbetar även skift i kontrollrummet med fokus på kapacitetsfrågor och realtidsanalys samt deltar i utvecklingsarbete för att förbättra driften av kraftsystemet.
När kraftsystemet nu byggs ut och byggs om ökar antalet avbrottsbehov, ofta med parallella arbeten. Här får du hantera komplexa analyskombinationer i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Utvecklingen av kraftsystemet, nya regelverk och internationella samarbeten skapar spännande utmaningar och ger dig möjlighet att både påverka framtida arbetssätt och få en djup förståelse för systemet som helhet. Tjänsten innebär ett självständigt ansvar samtidigt som du ingår i ett team med liknande uppgifter, vilket skapar struktur, erfarenhetsutbyte och kollegialt stöd.
Du tillhör sektionen Kapaciteter och enheten Operativ Driftanalys 1, som består av 10 medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Tillsammans med syskonenheten Operativ Driftanalys 2 utgör ni en grupp med cirka 60 % män och 40 % kvinnor. Enheten är centrerad kring kärnuppdraget att övervaka och hantera överföringskapaciteter samt utveckla våra operativa processer.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har en analytisk förmåga och lätt kan förstå komplexa sammanhang för att fatta välgrundade beslut. Du är stabil och trygg och kan därmed behålla både fokus och lugn under pressade situationer. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt. Din kreativitet bidrar med nya perspektiv och lösningar som utvecklar både arbetssätt och resultat. Du är dessutom samarbetsorienterad och värdesätter ett gott samarbete, där du aktivt bidrar till en positiv och produktiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en civilingenjörsexamen med inriktning mot elkraft eller energisystem, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• grundläggande kunskaper om kraftsystemanalys
• grundläggande kunskaper inom elkraft
• du talar svenska och engelska flytande, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• arbetslivserfarenhet i kontrollrum
• praktisk eller teoretisk erfarenhet av kraftsystemsimuleringsverktyg
• kunskaper om elmarknaden.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg.
• Möjlighet upp till 50 procent arbete på distans finns, men tjänsten kräver att en del arbete utförs på plats.
• Kontrollrumstjänstgöring ingår med både sovande jour och beredskap eftersom vi bemannar kontrollrummet dygnet runt. Du måste vara beredd att vara på jobbet vartannat dygn ungefär var sjätte vecka. Under beredskapsveckan måste du kunna ta dig till kontoret inom 1,5 timme.
• Resor kan förekomma.
• Sista ansökningsdag 27 mars 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten avser en tillsvidareanställning men provanställning kan komma att bli aktuell.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidater.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Jakob Sahlin, 010 475 81 92. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Linda Mattsson, 010 350 91 47. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9779317