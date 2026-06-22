Drift- och underhållstekniker
OnePartnerGroup Skaraborg AB / Driftmaskinistjobb / Tibro Visa alla driftmaskinistjobb i Tibro
2026-06-22
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Skaraborg AB i Tibro
, Hjo
, Skövde
, Karlsborg
, Tidaholm
eller i hela Sverige
Vill du kombinera teknik, problemlösning och frihet i en roll där ingen dag är den andra lik? Nevel söker nu en Drift- och underhållstekniker till fjärrvärmeanläggningen i Tibro, en bred och varierande tjänst för dig som trivs med praktiskt arbete, eget ansvar och tekniska utmaningar.
Dina arbetsuppgifter hos oss
Som Drift- och underhållstekniker hos Nevel ansvarar du tillsammans med dina kollegor för att säkerställa en stabil och säker drift av fjärrvärmeanläggningen i Tibro. Rollen är varierande, men fokus ligger framför allt på underhåll, felsökning och reparation av anläggningens utrustning.
Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för att identifiera, förebygga och åtgärda fel i anläggningen. Arbetet innefattar även driftövervakning, uppföljning av driftparametrar, beställning av reservdelar samt viss administration.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driftövervakning och tillsyn av anläggningen
Felsökning, reparation och underhåll av utrustning
Förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
Beställning av material och reservdelar
Dokumentation och administration i verksamhetens system
Beredskap enligt schema
Merparten av arbetet sker ute i anläggningen där du får använda din tekniska kompetens och problemlösningsförmåga för att hålla verksamheten i gång.
Vem är du?
Vi söker dig som är tekniskt kunnig, praktiskt lagd och trivs med att lösa problem. Du är självgående i ditt arbete men uppskattar samtidigt att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. För att lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, ansvarstagande och ha en vilja att utveckla både dig själv och verksamheten.
Du har erfarenhet av att arbeta med underhåll, reparation eller felsökning och känner dig trygg med att identifiera problem och hitta hållbara lösningar.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av mekaniskt underhåll, reparation eller felsökning
Kunskap inom svetsning och verkstadsarbete
Förmåga att självständigt byta och reparera komponenter
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Grundläggande datorvana
Det är meriterande om du har:
Pannutbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet från värmeverk, processindustri eller energibranschen
Erfarenhet av reparation och underhåll av tunga fordon, entreprenadmaskiner eller jordbruksmaskiner
Erfarenhet som mekaniker, smed eller liknande teknisk roll
Som person har du en god problemlösningsförmåga, är allsidig och trivs med att ta ansvar. Du har lätt för att samarbeta med andra och motiveras av att lära dig nya saker. Vi ser gärna att du bor inom rimligt pendlingsavstånd från Tibro då beredskap ingår i tjänsten.
Om Nevel
Nevel erbjuder avancerade, anpassade och framtidssäkra infrastrukturlösningar för industrier och fastigheter. Genom att producera hållbar energi och skapa resurseffektiva lösningar bidrar vi till både samhällsutveckling och den gröna omställningen tillsammans med lokala aktörer.
Nevel etablerades 2019 och har idag cirka 220 medarbetare i Sverige, från Kramfors i norr till Åstorp i söder. Vårt svenska huvudkontor finns i Stockholm och vi driver ett flertal energi- och fjärrvärmeanläggningar runt om i landet.
Fjärrvärmeanläggningen i Tibro har varit en viktig del av den lokala energiförsörjningen sedan 1997. Här arbetar ett mindre team med stort engagemang och nära samarbete för att säkerställa en trygg, effektiv och hållbar energiproduktion.
Vår verksamhet bygger på tre värderingar som genomsyrar allt vi gör: Förtroende genom respekt, Mod att förnya och Fokus på kundens framgång.
Vi erbjuder dig...
Hos Nevel får du en varierande och självständig roll där du blir en viktig del av ett mindre team med stor kompetens och stark gemenskap. Här får du möjlighet att arbeta brett med drift, underhåll, felsökning och utveckling av anläggningen, samtidigt som du har stor frihet att planera och ta ansvar för ditt arbete.
Du erbjuds en arbetsplats där initiativ, problemlösning och utveckling uppskattas. För dig som vill växa i rollen finns möjlighet att successivt ta ett större ansvar inom verksamheten och på sikt utvecklas mot mer ansvar för anläggningens drift och underhåll.
Samtidigt blir du en del av ett företag som arbetar långsiktigt med hållbar energi och som aktivt bidrar till den gröna omställningen. Här får du möjlighet att göra skillnad både i din egen vardag och för framtidens energiförsörjning.Publiceringsdatum2026-06-22Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Nevel med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
VIKTIG INFO: Annonsen kommer att vara publicerad under sommar- och semesterperioden. Vi påbörjar därför vårt urvalsarbete och återkoppling till kandidater från och med vecka 33 och framåt. Observera att vi inte kommer att finnas tillgängliga för frågor kring tjänsten under veckorna 28–32 på grund av semester. Har du frågor är du varmt välkommen att skicka ett mail, så återkommer vi så snart vi är tillbaka.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter att du ansökt att få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk till några urvalsfrågor för tjänsten. Därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling.
I processen kommer intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll att ingå för de kandidater som, utifrån kravprofil och matchning, går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att säkerställa ett kompetensbaserat urval samt bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet och en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du söker en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät både efter att du ansökt och när rekryteringsprocessen är avslutad.
För frågor är du välkommen att ta kontakt med Julia Hillerström
📞 079-073 48 97 (https://app.recman.io/)
📩 julia.hillerstrom@onepartnergroup.se
(mailto:julia.hillerstrom@onepartnergroup.se
)
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545), https://nevel.com/sv/
543 50 TIBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nevel AB Kontakt
Rekryteringskonsult/Konsultchef
Julia Hillerström julia.hillerstrom@onepartnergroup.se +46790734897 Jobbnummer
9972680