Drift- och underhållssamordnare
2025-09-05
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Din nya rollVi söker en Drift- och underhållssamordnare med erfarenhet från fastighetsbranschen till vår kund inom försvarsindustrin i Linköping.
Vi söker dig som vill bli spindeln i nätet mellan interna verksamheter, leverantörer och entreprenörer, och bidra med din expertis inom fastighetsdrift och underhåll.
Som drift- och underhållssamordnare hos vår kund blir du en nyckelperson för att säkerställa att lokaler och utrustning fungerar optimalt. Du blir kontaktperson mot externa entreprenörer och leverantörer och deltar aktivt i arbetsmiljöarbete och förbättringsforum.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Vara kontaktperson mot leverantörer och externa parter inom drift och fastighet
Delta vid flytt av verksamheter inom produktion
Hantera beställningar av utrustning och installationer i verkstadsmiljö
Samordna besiktningar av utrustning såsom traverser, dragskåp och stegar
Ansvara för avdelningsfordon - inköp, service, tvätt och däckbyten
Delta i arbetsmiljöronder och säkerställa att åtgärder genomförs
Följa upp felanmälningar kopplade till lokaler och koordinera åtgärder
Delta i förbättringsforum och driva utvecklingsarbete
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du Minst 7 års erfarenhet från fastighetsbranschen.
Gedigen kunskap inom drift och underhåll av fastigheter.
Förmåga att agera samordnare och hålla ihop många kontaktytor.
Vana av att arbeta både operativt och administrativt.
Behärska svenska och engelska obehindrat i tal och skrift.
Vem är du?
Rollen kräver en god kommunikationsförmåga och ett lösningsorienterat förhållningssätt.
Välkommen med din ansökan Anställningens omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Ort: Primärt Malmen (Linköping), med viss tid i Tannefors. Start: Omgående. Slut: Initialt 3-5 månader men kan pågå tills rekrytering är klar. Möjlighet till förlängning finns, och även chans att övergå i anställning hos kunden på sikt. Utvalda förmåner: Kollektivavtal, Friskvårdsbidrag, Benifex med mera Övrig information: För att arbeta hos vår kund krävs det att du är svensk medborgare samt att du blir godkänd i en säkerhetsintervju. Vår kund kan i enstaka fall godkänna dubbla medborgarskap. I din ansökan: säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är ett av de starkaste varumärkena inom svensk industri och har kunder i över 100 länder. Här kommer du vara en del i att skapa förutsättningar för ett tryggt samhälle. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Johanna Johnsson johanna.johnsson@jobbusters.se 0721883399
9494844