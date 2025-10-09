Drift- och underhållsledare biogas
2025-10-09
Vill du arbeta som drift- och underhållsledare för vår biogasanläggning och inspireras av att arbeta i en verksamhet med starkt hållbarhets- och miljöfokus för hela Luleå?
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 230 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå.
Som Drift- och Underhållsledare Biogas har du en viktig roll i arbetet framåt. Driften och utvecklingen av biogasen är en viktigt del av omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
Biogas är en förnybar energi som bildas vid rötning av avloppsslam och andra restprodukter på vårt reningsverk. Efter rening kan gasen användas som drivmedel - ett viktigt steg mot en mer hållbar framtid. Läs mer här: Biogas - Lumire.
Nu söker vi en drift- och underhållsledare för vår biogasverksamhet.
I rollen ansvarar du för arbetsledning samt planering av drift och underhåll av våra gassystem för biogas och biometan. Du arbetar tätt tillsammans med driftledningsgruppen för reningsverket i Uddebo och våra 10 drifttekniker. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Planering, genomförande och uppföljning av den dagliga driften
• Planering och samordning av underhåll
• Kontakter med leverantörer, servicepersonal och kunder
Du utgår från vårt största reningsverk i Uddebo, där biogasen produceras.
En viktig del av uppdraget är att driva utvecklingen av biogasverksamheten framåt tillsammans med affärsområdeschefen. Biogasen står inför en omfattande expansion de kommande åren, vilket ger dig stora möjligheter till personlig utveckling och delaktighet i spännande projekt på och kring anläggningen.
Vi söker dig som har
• Gymnasiekompetens och B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom biogas, VA eller industriell processteknik. Förkunskaper kring gassystem samt utbildning inom processteknik och ledarskap är meriterande.
Vi värdesätter att du
• Är ansvarsfull, strukturerad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete
• Trivs med att samarbeta och är trygg i att leda genom att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö
• Har ett coachande förhållningssätt och arbetar för att utveckla kompetensen hos dina kollegor
• Vill bidra till en långsiktig och hållbar struktur för drift och underhåll
• Är en stabil ledare med ett kommunikativt och inkluderande ledarskap
Rollen är komplex, utvecklande och spännande - ett roligt och utmanande uppdrag för rätt person.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett utmanande och spännande arbete med stor påverkansmöjlighet och delaktighet i Lumires utveckling framåt.
Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter att skapa förutsättningar för en bra balans mellan arbetsliv och fritid. Hos oss får alla ett generöst friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme per vecka samt möjlighet att delta i gemensamma träningsträffar.
För dig vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten, och en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag och i framtiden.
Information
Tjänsten är tillsvidare (provanställning kan eventuellt tillämpas), heltid.
I rollen ingår beredskap, vilket innebär att du vissa veckor (ca 5 gånger per år) ansvarar för att vara tillgänglig utanför ordinarie arbetstid vid akuta händelser eller driftstörningar. Beredskapen sträcker sig från torsdag till torsdag, och efter avslutad beredskapsvecka är du ledig på fredagen.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Lönevillkor: Enligt överenskommelse
Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning, klass 3.
Kontakta gärna vår affärsområdeschef för biogas Björn Larsson björn.larsson@lumire.se
, 072-5878337 eller driftchef Uddebo reningsverk Patrik Drugge, patrik.drugge@lumire.se
Publiceringsdatum2025-10-09
Du söker jobbet via länken.
Sista ansökningsdag är 6 november, 2025
