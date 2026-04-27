Drift- och avtalscontroller till Nacka vatten och avfall
2026-04-27
Nacka vatten och avfall har som vision att skapa Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling. Vi är ett helägt bolag av Nacka kommun, en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Vi verkar för vår livsmiljö och att viktiga delar i vardagen fungerar under dygnets alla timmar. Hos oss hittar du en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och gemensamt ansvar präglar vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utveckla Nacka vatten och avfall i enlighet med vår affärsidé, våra strategiska mål och våra värderingar: professionella, nytänkande och hållbara.
Vill du arbeta nära den operativa driften och ha en viktig roll i att säkerställa och utveckla kvalitet, effektivitet och leverans i våra entreprenadavtal inom avfallsverksamheten?
Nu söker vi en drift- och avtalscontroller till en viktig funktion inom avfallsavdelningen. Rollen har ett tydligt fokus på uppföljning, analys och struktur i det dagliga arbetet. I takt med att verksamheten utvecklas och antalet entreprenörer ökar behöver vi stärka vår förmåga att systematiskt följa upp leverans, kvalitet och ekonomi.
Du arbetar nära kollegor inom avfallsavdelningen, driftfunktioner och entreprenörer och bidrar till att skapa transparens, struktur och kontinuerlig förbättring i våra tjänster.
Din roll
Som drift- och avtalscontroller ansvarar du för att säkerställa en strukturerad och systematisk uppföljning av entreprenadavtal och drift inom avfallsinsamling. Du fungerar som en länk mellan operativ verksamhet och uppföljning/analys.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Följa upp entreprenadavtal avseende kvalitet, leverans och ekonomiska villkor samt hantera avvikelser, reklamationer och vitesprocesser enligt avtal
Förbereda och delta i uppföljningsmöten och driftforum med entreprenörer samt följa upp åtgärdsplaner kopplade till leverantörsprestation
Analysera driftdata, statistik och ärenden för att utvärdera insamlingens funktion samt identifiera mönster och förbättringsområden
Följa upp kostnader, granska fakturor och analysera kostnadsutveckling, volymer och effektivitet samt bidra till prognoser och ekonomisk uppföljning i samarbete med controller
Utveckla arbetssätt, rutiner och uppföljningsmodeller samt ta fram beslutsunderlag och bidra i upphandlingar och avtalsutveckling
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom exempelvis teknik, logistik, ekonomi, miljö, juridik eller motsvarande erfarenhet som bedöms motsvara kraven för rollen
Flerårig erfarenhet av uppföljning och analys av entreprenadavtal och leverantörsprestation inom drift- eller entreprenadverksamhet.
God analytisk förmåga och vana att arbeta med Excel samt statistik, nyckeltal och uppföljning
God förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
Meriterande är erfarenhet av offentlig upphandling och/eller arbete i en politiskt styrd organisation.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och analytisk, med ett intresse för att förstå och förbättra verksamhet genom data och uppföljning. Du är lösningsorienterad och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt. Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du är kommunikativ, samarbetsinriktad och trygg i dialogen med entreprenörer och interna funktioner. Du har integritet och förmåga att följa upp krav på ett tydligt och professionellt sätt.
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet där du bidrar till att säkerställa effektiva och välfungerande insamlingstjänster. Du blir en del av en organisation med stort engagemang där vi arbetar tillsammans för att skapa nytta för våra kunder.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med korta beslutsvägar och goda möjligheter att påverka arbetssätt i det dagliga arbetet. Rollen innebär nära samverkan med kollegor, leverantörer och i vissa frågor även andra kommuner. Arbetet präglas av uppföljning och analys med fokus på att skapa struktur, kvalitet och leveranssäkerhet.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll kan därför komma att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut. Sista ansökningsdatum är den 19 maj.
