Drift- & Servicetekniker
Aiab energy AB / Driftmaskinistjobb / Timrå Visa alla driftmaskinistjobb i Timrå
2026-07-06
, Sundsvall
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, Sundsvall
eller i hela Sverige
Är du en tekniskt nyfiken problemlösare med bred kompetens inom både el och mekanik? Trivs du i en roll där du får ta ansvar, arbeta nära kund och bidra till driftsäkra lösningar? Då kan rollen som Drift- & Servicetekniker hos oss på Aiab vara ditt nästa steg!
Om rollen
Som drift- och servicetekniker ansvarar du för service, underhåll och driftsättning av reservkraftsanläggningar hos våra kunder. Rollen är varierad och kombinerar praktiskt arbete inom både el och mekanik.
Du arbetar nära våra kunder, exempelvis myndigheter, kommuner och industri, där du säkerställer att anläggningarna fungerar optimalt och uppfyller högt ställda krav på driftsäkerhet.
Arbetet innefattar:
Driftsättning och testkörning av anläggningar
Medverkan vid och genomförande av FAT‐provning (Factory Acceptance Test) av anläggningar före leverans
Service och felsökning av reservkraftsystem
Arbete med både elektriska och mekaniska komponenter
Dokumentation, genomförande och uppföljning av serviceinsatser
Resor till kund och arbete på andra orter, ca 50 % resande inom Sverige
Du blir en viktig del i att säkerställa och vidareutveckla våra kunders tekniska lösningar.
Tjänsten omfattas av krav enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Därför är anställningen villkorad av att du genomgår och godkänns i säkerhetsprövning i enlighet med gällande bestämmelser. För denna säkerhetsklassade befattning krävs svenskt medborgarskap, i enlighet med lagstiftning och den aktuella befattningens placering. Vid säkerhetsprövning behandlas personuppgifter i enlighet med GDPR. Information om behandlingen lämnas i samband med processen. Vidare är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Vem är du?
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett genuint tekniskt intresse. Du trivs både med självständigt arbete och i team och har en god förmåga att planera och genomföra uppdrag ute hos kund.
Du har:
Teknisk utbildning inom el, mekanik alternativt sjöfart/fartygsmekanik (driftteknik) eller motsvarande i arbetslivserfarenhet
B-körkort
Svenskt medborgarskap och flytande svenska i både tal och skrift
Vi tror också att du har:
Erfarenhet av arbete med både el och mekanik
Tidigare arbete som servicetekniker, drifttekniker eller liknandePubliceringsdatum2026-07-06Så ansöker du
Vi tar emot din ansökan, innan sista ansökningsdag den 16 augusti, med CV och personligt brev via mejl till: maria.nordin@aiab.se
. Vänligen märk din ansökan med "Drift- & Servicetekniker".
För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Håkan Tjernberg, Projekt- och Servicechef, på hakan.tjernberg@aiab.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du Maria Nordin, CHRO, på maria.nordin@aiab.se
. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Om Aiab
Aiab energy AB är ett svenskt teknikföretag med över 50 års erfarenhet av att leverera skräddarsydda reservkraftslösningar för trygg och säker elförsörjning. Sedan 1970 har vi arbetat med samhällsviktiga kunder som ställer höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Våra lösningar utvecklas och tillverkas i Sverige och omfattar hela processen från idé till färdig anläggning och långsiktigt underhåll. Det ger oss en stark helhetssyn och möjlighet att ta fullt ansvar för teknik, kvalitet och leverans.
Vi är cirka 65 medarbetare med korta och snabba beslutsvägar, nära samarbete och ett tydligt förbättringsfokus. Som arbetsgivare värdesätter vi långsiktighet, engagemang och möjligheten för våra medarbetare att utvecklas och bidra till lösningar som har verklig betydelse för samhällets funktion och trygghet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: maria.nordin@aiab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aiab energy AB
(org.nr 556186-7929), http://www.aiab.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aiab Energy AB Jobbnummer
9993993