Dragbils chaufför med fast skåptrailer

Sargon AB / Fordonsförarjobb / Jönköping
2025-10-03


Vi söker flera Lastbils chaufförer för körning lokalt i Jpk Län med drag bil och en fast skåp trailer och för det mesta innebär det att vi kör hos fasta kunder för det mesta. Ordningsam och får inte ha problem med droger och alkohol samt inte finna sig i belastnings registret. Vi tillämpar kollektiv avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: sargonab0101@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lokal Körning CE".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sargon AB (org.nr 559109-8347)

Jobbnummer
9538445

