Dragbil körningar Dagtid
Premar Logistik AB / Fordonsförarjobb / Malmö Visa alla fordonsförarjobb i Malmö
2025-08-09
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Premar Logistik AB i Malmö
Hej. Vi söker 2 lastbilschaufför för dragbil.
En som kör dagligen runt om södra Sverige
O.B.S. Varje kväll hem!
Andra som vill jobba måndag-fredag med övernattning.
Vi respekterar chauffören och hjälper i varje situation de kommer ske, därför arbetsgivare är själv bakom ratten varje dag!
Startpunkt Trelleborg/Malmö
Man kopplar trailer i hamnen och lämnar tillbaka...
Skriv gärna lite vem ni är och er önskemål att arbeta hos oss!
Skicka ditt CV till premar.logistik@gmail.com
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
