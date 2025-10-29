Dörrknackare Team och frihet
Dörrknackare - Team och frihet
Gillar du att arbeta ute, träffa människor och ha ett fritt jobb där du själv påverkar din inkomst?
Dina arbetsuppgifter
Knacka dörr i villaområden och informera om våra tjänster
Boka in kostnadsfria besiktningar
Rapportera bokade möten till teamledare
Arbeta i team och stötta varandra för bästa resultat
Vi söker dig som
Har social energi och gillar att prata med nya människor
Är pålitlig, positiv och målmedveten
Vill ha ett aktivt arbete med mycket frihet
Talar och förstår svenska
Vi erbjuder
Fast ersättning och generös provision
Möjlighet att påverka din egen inkomst
Utbildning och coachning på plats
Ett team som alltid stöttar varandra
Arbetstid och plats
Heltid, måndag-fredag kl. 09:00-18:00
Placering: Stockholm med omnejd
Ansök redan idag och bli en del av vårt växande team. Vi intervjuar löpande.
