Dokumentcontroller/registrator
Myndigheten för civilt försvar / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-06
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Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter som dokumentcontroller/registrator ingår bl.a.:
• hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar och signalskydd enligt gällande rutiner,
• posthantering,
• registrering av både öppna och sekretessbelagda handlingar,
• kvalitetssäkring och uppföljning av myndighetens informationshantering.
Som dokumentcontroller/registrator är du ett stöd i och tar en aktiv del av det pågående utvecklingsarbetet inom informationshanteringsområdet på Myndigheten för civilt försvar och ger användarstöd i ärende- och dokumenthantering, både vad gäller systemstöd och regelverk. Det finns goda möjligheter att vara med och påverka hela myndighetens arbetssätt inom informationshanteringsområdet. I tjänsten ingår både support och utbildning till handläggare.
Myndigheten för civilt försvar jobbar aktivt med digitalisering och informationshanteringsenheten är ledande och drivande i det arbetet. Innehållet i tjänsten kan komma att förändras över tid, utifrån nya krav och tillkommande uppgifter för enheten.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
• Utbildning som dokumentcontroller/registrator eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Kunskap om lagar och regler för hantering av både öppen och sekretessbelagd information.
• Erfarenhet inom registratur inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i ärende- och dokumenthanteringssystem.
• Erfarenhet av att hantera säkerhetsskyddsklassificerade handlingar.
Det är meriterande om du har:
• Utbildning inom och erfarenhet av att arbeta med signalskydd.
• Erfarenhet från statlig verksamhet.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad – proaktiv - handlingskraftig.
Läs mer om våra förhållningssätt
Vi söker dig som har god förmåga att snabbt skifta fokus mellan olika arbetsuppgifter, samtidigt som du kan bibehålla ett helhetsperspektiv, även under pressade förhållanden. Du uppskattar att arbeta utifrån rutiner och har en fallenhet för att kunna utveckla rutiner och processer. Då du kommer att arbeta i miljöer med säkerhetsskyddsklassificerad information kommer det ställas mycket höga krav på integritet, omdöme och säkerhetsmedvetande. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Anställningen är placerad på informationshanteringsenheten som tillhör avdelningen för verksamhetsstöd. Enhetens uppgift är att styra, utveckla, förvalta och följa upp registrering, hantering, utlämnande och lagring av myndighetens information. På enheten finns tre funktioner och anställningen som dokumentcontroller/registrator är placerad inom funktionen registratur. Totalt är vi drygt 20 medarbetare på enheten och vi finns både i Karlstad och i Stockholm.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Efter överenskommelse kan det finnas möjlighet att arbeta del av arbetstiden på distans. Vi erbjuder dig också möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Läs mer om vår organisation, förmåner och hur det är att arbeta hos oss
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Noaksson. Fackliga företrädare är Niklas Bergqvist (Saco-S), Anna Anelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås viaväxelnummer 0771-240 240.
Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2026
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984), https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Packhusallén 2 (visa karta
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651 81 KARLSTAD Jobbnummer
9994631