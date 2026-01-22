Dokumentationsstöd till ledande energibolag
2026-01-22
Vi söker ett dokumentationsstöd för ett spännande uppdrag hos en stor aktör inom energibranschen. Rollen passar dig som trivs i en koordinerande funktion & som har ett starkt intresse för struktur, dokumentation & processtöd i större projektmiljöer!
OM TJÄNSTEN
I rollen som Dokumentationsstöd fungerar du som ett administrativt nav i projektet med ansvar för att etablera och upprätthålla en tydlig, strukturerad och spårbar dokumentation. Du arbetar nära projektledning och sakkunniga för att säkerställa att information, beslut och underlag hanteras enligt fastställda arbetssätt och kvalitetskrav. Uppdraget ingår i ett omfattande och komplext systemrelaterat förändringsarbete där struktur, spårbarhet och kvalitet i dokumentationen är avgörande.
Du erbjuds
• Ett långsiktigt konsultuppdrag som sträcker sig till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning.
• En central roll i ett viktigt och samhällsnära projekt.
• En professionell och stöttande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter
• Dokumentstyrning: Etablera och förvalta dokumentstrukturer och versionshantering i verktyg som Teams och SharePoint.
• Logghantering: Ansvara för löpande uppdatering av centrala loggar, exempelvis besluts-, ändrings- och frågeloggar.
• Mötesadministration: Förbereda möten, föra minnesanteckningar och följa upp beslutade aktiviteter.
• Rapportering: Sammanställa och leverera uppdaterade underlag och loggar enligt överenskomna mallar för att säkerställa transparens och spårbarhet.
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av strukturerad dokumentation och administrativt processtöd.
• Har arbetat i dokumenthanteringssystem, exempelvis SharePoint.
• Har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Arbetar strukturerat, noggrant och självständigt.
Meriterande
• Erfarenhet från större projekt, gärna inom teknisk eller reglerad verksamhet.
För att lyckas i rollen är du en person som drivs av ordning och struktur. Du är noggrann, metodisk och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du trivs i en koordinerande roll där du genom tydlig kommunikation och god framförhållning bidrar till att avlasta projektorganisationen. Vidare är du självgående och har hög integritet i ditt arbete, då dokumentation och informationshantering sker enligt högt ställda kvalitetskrav.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
