Networq group Nordic AB / Teknikjobb / Sundbyberg Visa alla teknikjobb i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Networq group Nordic AB i Sundbyberg
Dokumentationsansvarig - teknisk anläggningsdokumentation
Networq group AB söker nu en erfaren dokumentationsansvarig med fokus på teknisk anläggningsdokumentation. Rollen innebär arbete i större infrastrukturprojekt.
Om rollen: Som dokumentationsansvarig hos oss arbetar du i projektteam tillsammans med projektledare, tekniska specialister och entreprenörer. Du ansvarar för att säkerställa att teknisk dokumentation håller rätt kvalitet och uppfyller ställda krav genom hela projektets livscykel - från uppstart till överlämning.
Du kommer att arbeta i projekt som omfattar nybyggnation, ombyggnation och förstärkning av elnätsstationer (både gas- och luftisolerade anläggningar).
I rollen ingår bland annat att:
Delta i framtagande av förfrågningsunderlag med fokus på dokumentationskrav
Säkerställa att entreprenörer uppfyller krav på teknisk dokumentation
Koordinera dokumentationsleveranser mellan olika aktörer (internt och externt)
Utföra ritningsteknisk granskning
Hantera, strukturera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation
Säkerställa korrekt inläsning i system för anläggnings- och tillgångsförvaltning
Bidra som specialiststöd till projektledningen
Dokumentationen omfattar bland annat:
Ritningar och scheman
Drift- och underhållsinstruktioner
Tekniska specifikationer och dataKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Minst 4 års erfarenhet i roll som:
dokumentationsansvarig
dokumentationscontroller
datasamordnare
eller motsvarande roll inom teknisk dokumentation
Erfarenhet från minst 2 projekt kopplade till:
ombyggnation, reinvestering eller förvaltning av tekniska anläggningar
Erfarenhet av överlämning av projekt till drift- och förvaltningsorganisation
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från elkraft, energisektorn eller annan teknisk infrastruktur.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är strukturerad och noggrann
Har god samarbetsförmåga
Är självgående och ansvarstagande
Har ett kvalitetsdrivet arbetssätt
Trivs i projektmiljö med flera kontaktytor Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: info@networqgroupnordic.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Networq group Nordic AB
(org.nr 559555-4485) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9887387