Dokumentadministratör till Finspång
2025-11-17
Vi söker en noggrann och strukturerad Dokumentadministratör till ett konsultuppdrag hos en av våra större industrikunder. I denna roll arbetar du i en teknisk projektmiljö där du är en central resurs för dokumenthantering, produktdata och projektstöd.
Om rollen
Som Document Administrator ansvarar du för att säkerställa korrekt och uppdaterad dokumentation genom hela produktens livscykel. Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och andra interna funktioner för att stödja processer kopplade till PLM och produktdata. Rollen kräver god systemvana, hög noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administrera och kvalitetssäkra dokumentation i PLM- och ERP-miljöer
Hantera och uppdatera produktdata
Stödja projektteam med dokument- och versionshantering
Koordinera information mellan interna gränssnitt
Följa etablerade processer och bidra till förbättringar i dokumentflöden
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av PLM-system och dokumenthantering
God förståelse för ERP-miljöer
Van att koordinera och arbeta i strukturerade processer
Hög noggrannhet och god kommunikationsförmåga
Språkkunskaper:
Svenska
Engelska
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen. Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Detta är ett heltidsjobb.
Job Solution Sweden Consulting AB
