Dokumentadministratör till Finspång

Job Solution Sweden Consulting AB / Administratörsjobb / Norrköping
2025-11-17


Visa alla administratörsjobb i Norrköping, Söderköping, Finspång, Linköping, Katrineholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping, Finspång, Linköping, Åtvidaberg, Nyköping eller i hela Sverige

Vi söker en noggrann och strukturerad Dokumentadministratör till ett konsultuppdrag hos en av våra större industrikunder. I denna roll arbetar du i en teknisk projektmiljö där du är en central resurs för dokumenthantering, produktdata och projektstöd.
Om rollen
Som Document Administrator ansvarar du för att säkerställa korrekt och uppdaterad dokumentation genom hela produktens livscykel. Du arbetar nära projektledare, ingenjörer och andra interna funktioner för att stödja processer kopplade till PLM och produktdata. Rollen kräver god systemvana, hög noggrannhet och ett strukturerat arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Administrera och kvalitetssäkra dokumentation i PLM- och ERP-miljöer
Hantera och uppdatera produktdata
Stödja projektteam med dokument- och versionshantering
Koordinera information mellan interna gränssnitt
Följa etablerade processer och bidra till förbättringar i dokumentflöden

Vi söker dig som har:
Erfarenhet av PLM-system och dokumenthantering
God förståelse för ERP-miljöer
Van att koordinera och arbeta i strukturerade processer
Hög noggrannhet och god kommunikationsförmåga

Språkkunskaper:
Svenska
Engelska

Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen. Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss. För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig.
Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se.

Ersättning
Månadslön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Job Solution Sweden Consulting AB (org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/

Jobbnummer
9608093

Prenumerera på jobb från Job Solution Sweden Consulting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB: