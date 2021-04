Doktorandplats i psykologi - Göteborgs universitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg

Psykologiska institutionen har drygt 160 anställda, och bedriver en omfattande utbildnings- och forskningsverksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Den forskning som bedrivs bedöms av internationella granskare som mycket god och söktrycket på våra utbildningar är sedan många år tillbaka högt. Se www.gu.se/psykologi för mer information.2021-04-06Doktorandarbetet kommer att ske inom ramen för Göteborgs forskningsprogram om etnisk identitet och doktoranden kommer att ingå i den utvecklingspsykologiska forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental psychology). Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är att öka förståelsen för hur identiteten utvecklas, inte minst den etniska identiteten, och hur individer hanterar individuella och interpersonella utmaningar i relation till utvecklingsuppgifter. Avhandlingsarbetet kommer bland annat att fokusera på hur normativa uppfattningar om sociala grupper baserade på t.ex. etnicitet, kön och klass påverkar identitetsutvecklingen. Ett speciellt fokus kommer att vara på den etniska identiteten och hur den är relaterad till såväl individuella aspekter, interpersonella faktorer samt den kulturella kontexten. Doktorandarbetet kommer till stor del att handla om individer i yngre medelåldern och hur de beskriver sina erfarenheter av sin identitetsutveckling även tidigare i livet. I doktorandarbetet kommer det att vara en tonvikt på kvalitativ analys men även kvantitativ analys kommer att ingå.Utbildning på forskarnivå omfattar fyra års heltidsstudier vilket inkluderar ett avhandlingsprojekt (165 hp) och kurser (75 hp) och leder fram till en doktorsexamen. Kurserna är delvis obligatoriska, delvis valbara. Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling under handledning. En doktorand förväntas utveckla egna idéer och kommunicera vetenskapliga resultat både muntligt och skriftligt. Detta görs bland annat genom framställandet av en vetenskaplig avhandling. Det kan komma att ingå undervisning och annan institutionstjänstgöring, vilket förlänger doktorandperioden i motsvarande omfattning.KvalifikationerVi söker en doktorand med intresse för forskningsfrågor relaterade till identitetsutveckling i allmänhet och etnisk identitet i synnerhet. Intresse för på hur normativa uppfattningar om sociala grupper baserade på t.ex. etnicitet, kön och klass påverkar identitetsutvecklingen är också viktigt för den aktuella doktorandtjänsten. Tjänsten kräver god förmåga att samtala med människor om känsliga ämnen. Det är meriterande med erfarenhet av intervjuer om hur individer hanterar individuella och interpersonella utmaningar i relation till sin identitetsutveckling. Det är även meriterande med erfarenhet av att kvalitativt koda intervjuer. Då intervjuerna kommer att utföras och analyseras på svenska krävs mycket goda kunskaper i svenska språket (både tal och skrift). Det krävs också mycket goda kunskaper i engelska (både tal och skrift) bland annat för att kunna samarbeta med de engelskspråkiga kollegorna i projektet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet främst social förmåga och flexibilitet inte minst när det gäller att kommunicera med studiedeltagare.BehörighetFör tillträde till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs grundläggande och särskild behörighet.Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:avlagt en examen på avancerad nivå,fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, ellerpå något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarandeSärskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samtminst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom psykologi, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, ellerpå annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav