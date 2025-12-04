Doktorander inom matematik
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Matematik
Sex doktorandtjänster utlyses med följande specialiseringar.
För detaljer, kontakta handledaren. Ansökningar inom andra specialiseringar tas också emot; för detaljer, kontakta David Rydh forskarämnesansvarig för matematik.
Kommutativ algebra (1 tjänst, handledare: Mats Boij)
Differentialgeometri, geometrisk analys och allmän relativitetsteori (1 tjänst, handledare: Klaus Kröncke)
Enumerativ algebraisk geometri (2 tjänster, handledare: Georg Oberdieck)
Algebraisk geometri, modulirum och stackar (1 tjänst, handledare: David Rydh)
Avbildningar med begränsning och deras egenskaper (1 tjänst, handledare: Henrik Shahgholian)
Den som är anställd som doktorand ska i första hand ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå där målet är en doktorsexamen. I anställningen ingår även olika former av institutionstjänstgöring, främst undervisning på grundnivå. Här finns allmän information om forskarutbildningen på KTH och information om forskarutbildningen i matematik.
Vid Institutionen för matematik finns aktiva forskargrupper inom en rad områden, till exempel algebraisk geometri, algebraisk topologi, algoritmer och komplexitet, differentialgeometri och relativitetsteori, dynamiska system, kombinatorik, matematisk fysik, matematisk statistik, numerisk analys, optimeringslära, partiella differentialekvationer, talteori och topologisk dataanalys. För närvarande bedriver cirka 25 doktorander (respektive cirka 30 doktorander) forskarstudier inom ämnet Matematik (respektive Tillämpad matematik och beräkningsmatematik) vid institutionen.
Intervjuer till tjänsterna planeras ske sista veckan i januari eller första veckan i februari. Intervjuer kan komma att ske på distans eller på KTH.
Handledning: Mats Boij, Klaus Kröncke, Georg Oberdieck, David Rydh eller Henrik Shahgholian föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Examensarbetet (eller motsvarande) bör vara i ämnet matematik och måste vara slutfört innan anställningen kan börja dock inte vid ansökningstillfället.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Utöver traditionella akademiska meriter så räknas ett för tjänsten relevant examensarbete (eller motsvarande), internationell erfarenhet och språkkunskaper som meriterande. Den sökande ska ha ett stort intresse för grundläggande forskning och utveckling. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt, att sätta sig in i nya frågeställningar och att samarbeta med andra personer i olika grupper.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av KTHs anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras.
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Den sökande kan även be upp till tre personer att skicka rekommendationsbrev direkt till jobs@math.kth.se
med referensnummer och sökandes namn i ämnesraden senast sista ansökningsdag.Publiceringsdatum2025-12-04Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
