Doktorander inom maskininlärning för automatiserad kodgenerering
2025-10-02
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Informations- och kommunikationsteknik
Vi söker två fullt finansierade doktorander till vårt WASP-finansierade projekt "Automated Software Verification with Expert-Driven Reasoning", som fokuserar på att utveckla nästa generations AI-assisterade programmeringsverktyg för att producera effektiv, säker och robust mjukvara med begränsad eller ingen mänsklig inblandning.
En av tjänsterna är reserverad för det underrepresenterade könet inom WASP.
Vi uppmuntrar sökande att skicka in sin ansökan i god tid innan deadline eftersom vi kontinuerligt granskar inkomna ansökningar.
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin - en nationell satsning på strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet behandlar forskning inom artificiell intelligens och autonoma system som samarbetar med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap, och bildar intelligenta system av system. WASP:s vision är excellent forskning och kompetens inom AI, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri och samhälle. Läs mer: https://wasp-sweden.org
Forskarutbildningen inom WASP är inriktad på att ge kompetens att analysera, utveckla och bidra till det tvärvetenskapliga området artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare, stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt tvärvetenskapligt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.
Handledning: Huvudhandledning av Associate Professor Marco Chiesa och bi-handledning av Assistant Professor Hamed Nemati Föreslås handleda doktoranden, Beslut tas vid antagning.
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
En stark forskargrupp med internationellt erkända forskare i samarbete med industrin. Läs mer om vår grupp här, och om vår tidigare forskning inom AI-baserad mjukvaruutveckling här. Vi samarbetar nära med NSLab vid KTH.
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor
Erfarenhet av maskininlärning, algoritmteori eller kodverifiering är ett plus
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Fackliga representanter
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
