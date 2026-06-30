Doktorander i krigsvetenskap
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2026-06-30
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Välkommen till Försvarshögskolan!
Försvarshögskolan är ett internationellt framstående lärosäte inom försvar, krishantering och säkerhet. Vi erbjuder en unik akademisk miljö där civilt möter militärt. Vi utbildar civila och militära chefer, experter och forskare som ska analysera och hantera dagens och framtida krissituationer och säkerhetsproblem.
Försvarshögskolan utbildar Sveriges officerare och leder den akademiska utvecklingen av officersyrket. Vi bedriver forskning inom juridik med inriktning mot operativ juridik och folkrätt, försvarssystem, krigsvetenskap, ledarskap och ledning, militärhistoria och statsvetenskap.
Försvarshögskolan söker nu en eller flera doktorander i krigsvetenskap med placering vid Institutionen för krigsvetenskap (IKV) i Stockholm.Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen består av 4 års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Den centrala arbetsuppgiften är att författa en doktorsavhandling i krigsvetenskap under handledning (180 högskolepoäng), men kurser (60 högskolepoäng) ingår också i utbildningen. Doktorandanställningen är fullt finansierad i fyra år. I arbetsuppgifterna kan även undervisning och annan institutionstjänstgöring ingå i upp till 20 procent av arbetstiden, vilket resulterar i en förlängning av anställningen med motsvarande tid.
IKV söker nu upp till fem doktorander: dels doktorander i krigsvetenskap utan särskild inriktning, dels en doktorand med inriktning rysk krigföring, dels en doktorand med inriktning gender, fred och säkerhet, dels en doktorand med inriktning logistik.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ett samhällsvetenskapligt (eller motsvarande) ämne, varav minst 30 högskolepoäng i krigsvetenskap eller närliggande ämne, t.ex. internationella relationer, freds- och konfliktkunskap, säkerhetsstudier eller statsvetenskap. Därutöver krävs tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå.Så ansöker du
Ansökan skickas in via Försvarshögskolans rekryteringssystem genom att klicka på länken "Ansök" på annonssidan. Märk din ansökan med dnr Ö 308/2026. Din ansökan ska vara inskickad senast den 2026-08-24.
Välkommen med din ansökan senast den 24 augusti 2026! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarshögskolan
(org.nr 202100-4730)
115 93 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarshögskolan Kontakt
Studierektor, professor
Jan Ångström jan.angstrom@fhs.se Jobbnummer
9984694