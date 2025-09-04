Doktorand inom resilienta mikronät
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-09-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap i Stockholm
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro- och Systemteknik
Projektet erbjuder forskarstudier inom det Marie Skodowska-Curie Actions (MSCA) finansierade nätverksprogrammet för doktorander IDEAL4GREEN - ett projekt där de snabba klimatförändringarna framkallar ett globalt skifte mote hållbara energisystem.
Projektet fokuserar i stort på utveckling och integrering av mikronät - något som anses vara av avgörande betydelse för att hantera fluktuerande energikällor och för att uppnå målen kring koldioxid reduktion.
Framtida kraftsystem kan bli mer sårbara på grund av den breda integrationen av förnybar energi, elfordon, kopplade cyberfysiska nätverk, ökande extrema händelser (katastrofer, cyberattacker). Mikronät, som integrerar olika energikällor (t.ex. förnybar energi, energilagring, lokal kontrollerbar belastning) kan vara antingen nätanslutna eller ölägesdrivna och är en möjlig lösning för att uppnå självförsörjning och förbättra nätets motståndskraft. Detta projekt syftar till att utveckla optimala samordnings- och styrstrategier för mikronät för att uppnå självbalansering när de kopplas bort från elnäten, samt stödfunktioner för nät när de är anslutna till nätet. Studenten kommer att arbeta nära Vattenfall och ta itu med utmaningar i ett praktiskt mikronät som ägs av Vattenfall.
Handledning: Prof. Hans Edin, Univ. lektor Qianwen Xu och Dr. Fredrik Carlsson, Vattenfall.
Vi erbjuder
Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över.
En arbetsplats med många anställningsförmåner och månadslön enligt KTH: s avtal för doktorandlöner
För tjänster inom Marie Curie tillkommer utöver ingångslön även mobilitetstillägg och eventuella familjetillägg. För mer info Grundlön och samtliga tillägg är angivna innan skatt.
Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
Nära samarbete med elnätsföretag i Sverige - Vattenfall
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
På grund av de speciella EU-krav som gäller inom MSCA doktorand nätverk får du inte ha varit bosatt i Sverige pga studier eller arbete mer än 12 månader under de senaste 36 månaderna före rekrytering.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Den sökande ska ha en stark bakgrund och intresse inom ett eller flera områden relaterade till mikronätstyrning, kraftsystemoptimering och kraftelektronikstyrning.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.Publiceringsdatum2025-09-04Övrig information
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Om anställningen är placerad i säkerhetsklass, krävs en godkänd säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) för att bli behörig. Information om tjänsten är placerad i säkerhetsklass ges i samband med rekryteringsprocessen.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Om KTH
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. https://www.kth.se/om/om-kth-1.885102 Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner, Ingångslön är i dagsläget 33.000 SEK/ Månad ( ca 2950 EUR ) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för elektroteknik och datavetenskap Kontakt
Professor Hans Edin edin@kth.se Jobbnummer
9491122