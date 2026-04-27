Doktorand inom Molekylär Programmering
2026-04-27
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: bioteknologi
Detta doktorandprojekt utvecklar nya metoder för att återskapa rumslig organisation i vävnader utifrån single-cell RNA-sekvenseringsdata med hjälp av grafteori och maskininlärning. Arbetet fokuserar på algoritmutveckling och analys av storskaliga data. Du kommer att vara baserad i Molecular Programming-gruppen vid KTH/SciLifeLab och arbeta tillsammans med ledande forskargrupper inom single-cell-genomik, spatial biologi och maskininlärning. Tjänsten riktar sig till kandidater med bakgrund inom beräkning, tillämpad matematik eller närliggande områden.
Tjänsten är en del av forskarskolan inom DDLS (Data Driven Life Science). Data-driven life science (DDLS) använder data, beräkningsmetoder och AI/ML för att studera biologiska system och processer, från molekylära strukturer och cellulära processer till människors hälsa och globala ekosystem. SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science (DDLS) har som mål att utbilda nästa generation av datadrivna livsvetenskapsforskare och att skapa globalt ledande kompetens inom beräknings- och datavetenskap i Sverige. Programmet finansieras med totalt 3,3 miljarder kronor över 12 år av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Under programmets gång kommer över 260 doktorander och 200 postdoktorer att vara en del av forskarskolan. DDLS-programmet har fyra strategiska forskningsområden: cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt epidemiologi och infektionsbiologi. För mer information, se https://www.scilifelab.se/data-driven/ddls-research-school/
Framtiden för livsvetenskap är datadriven. Vill du vara en del av den utvecklingen? Då är du välkommen att söka till detta unika program.
Vid KTH utlyser vi nu en doktorandtjänst inom DDLS med inriktning mot datadriven cell- och molekylärbiologi. Detta område omfattar forskning som i grunden förändrar vår förståelse av hur celler fungerar genom att studera deras molekylära komponenter i tid och rum, från enskilda molekyler till naturliga vävnadsmiljöer.
Handledning: Ian Hoffecker, tillsammans med Stefania Giacomello, Rickard Sandberg, och Simon Koplev föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Publiceringsdatum2026-04-27
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa vid KTH Kontakt
Ian Torao Hoffecker Ian.hoffecker@scilifelab.se
9876710