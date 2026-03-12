Doktorand inom förstärkningsinlärning i agentbaserade model
2026-03-12
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Transportvetenskap med inriktning mot transportsystem
Målet är att utveckla en dynamisk agentbaserad modell för att undersöka förändringar i resebeteende inom ramen för Theory of Planned Behaviour.
Modellen inkluderar en återkopplingsmekanism från beteende till attityd, där upprepade beteendeval påverkar individers attityder över tid. Denna återkopplingsslinga möjliggörs genom tillämpningen av mjuka interventioner, såsom subventioner, belöningar, nudging och gamification, som syftar till att uppmuntra hållbara reseval.
Agenterna i modellen utformas som intelligenta aktörer som kan uppdatera sitt beteende baserat på regler eller lärande och verkar under förutsättningar av begränsad rationalitet, vilket speglar realistiska kognitiva begränsningar i beslutsfattande. Samtidigt använder de strategier för nyttomaximering och/eller ånger-minimering. Genom adaptivt lärande anpassar agenterna sina reaktioner på incitament och sociala normer för att simulera utvecklande beteendemönster snarare än statiska reaktioner.
Simuleringen fångar hur beslut på individnivå aggregeras till systemövergripande efterfrågemönster för resor och belyser samspelet mellan psykologiska determinanter (attityder, subjektiva normer, upplevd beteendekontroll) och strukturella incitament.
Handledning: Fariya Sharmeen föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt
kunna samarbeta med andra
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor
ha en relevant studiebakgrund, inom exempelvis tillämpad matematik, transportvetenskap, datavetenskap, maskininlärning eller AI
ha dokumenterade programmeringskunskaper, till exempel för att beräkna maskininlärningsmodeller och AI-system
förstå teoridrivna modeller, t.ex. modellering av aktivitetsresor
effektivt formulera forskningsfrågor och kreativt söka lösningar
samla in data från databasen med öppen källor, från sociala medier
arbeta effektivt i ett multidisciplinärt internationellt team
ha god kommunikationsförmåga på engelska då det krävs i det dagliga arbetet
Mycket önskvärt:
dokumenterad erfarenhet och färdighet inom kvantitativ analys
intresse av integrerade modeller för att underlätta komplexa beslutsprocesser
kritiskt tänkande
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till doktorandsektionen.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Publiceringsdatum2026-03-12Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0832". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad vid KTH Kontakt
Fariya Sharmeen, Sharmeen@kth.se +4687908367 Jobbnummer
9792070