Doktorand inom didaktik
2026-03-13
Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad.
Vi erbjuder ett brett utbildningsutbud inom flera ämnesområden och har cirka 19 000 studenter och 750 anställda på ett samlat campus.
Forskarutbildning i didaktik bedrivs vid Avdelningen för utbildningsvetenskap, som även ansvarar för lärarutbildningarna samt magister- och masterutbildning i utbildningsvetenskap. Den didaktiska forskningen fokuserar på relationer mellan lärare, innehåll och lärande, och behandlar frågor om undervisningens syfte, mål, innehåll, metoder och villkor.
Om forskarskolan
Nu utlyser vi tre doktorandtjänster i didaktik med doktorsexamen som mål. Du blir en av nio doktorander i forskarskolan LärA-AI (Läraryrkets arbetsmiljö i en AI-transformerad skola). Forskarskolan studerar hur generativ AI påverkar lärares arbetsmiljö, arbetsuppgifter och professionella ansvar. När GenAI används i planering, bedömning och beslutsfattande förändras både arbetsprocesser och kompetensbehov, samtidigt som många lärare redan upplever hög belastning. LärA-AI ska bidra med kunskap om förutsättningar för ett hållbart och professionellt lärararbete i en digitaliserad skola.
Forskarskolan är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och KTH, med kompletterande styrkor inom utbildningsvetenskap, digitalisering, arbetsmiljö och AI. Doktoranderna bedriver praktiknära forskning i samverkan med skolor och lärarutbildningar. De följer ett gemensamt kurspaket och deltar i seminarier, forskningsmiljöer och internationella aktiviteter. Forskarskolans mål är att förena teknikens möjligheter med arbetslivets utmaningar och att bidra med kunskap om etik, hållbarhet och inkludering. Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar att skriva en vetenskaplig monografi eller sammanläggningsavhandling motsvarande 160 hp och genomför kurser som omfattar 80 hp. Doktoranden kommer även att arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande max 20 procent av full arbetstid, sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning och doktorandstudierna genomförs då under fem års heltidsstudier. Doktoranden förväntas utföra nödvändiga delar av sitt arbete på plats i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter.
Avhandlingsprojektet genomförs inom ramen för forskargruppen ROLE https://www.hig.se/role
samt forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer https://www.hig.se/mlm.
Denna utlysning gäller ett avhandlingsprojekt inom forskarskolan med följande inriktning. Observera att forskningsplanen ska visa hur du tänker dig att adressera forskningsuppgiften.
"'Att skapa mening.' Utveckling av professionell handlingskraft i innovativa lärmiljöer: En arbetsmiljöstudie av lärares uppdragsuppfattning och meningsskapande"
Hur man kan stödja utvecklingen av lärares meningsskapande och uppdragsuppfattning kring hållbara pedagogiska praktiker i innovativa lärmiljöer som involverar GenAI.
Forskarskolan utlyser tre doktorandtjänster med olika inriktningar inom ramen för samma forskningsmiljö. Sökande med bred eller överlappande kompetens uppmuntras att lämna in ansökningar till flera av inriktningarna.
Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till forskarutbildning har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort minst 240 hp varav 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. För särskild behörighet i didaktik krävs godkända kurser på minst grundnivå omfattande 90 hp didaktik, eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Högskolan kan medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om särskilda skäl finns. Behörigheten ska vara uppnådd senast sista ansökningsdag.
Arbetsuppgifterna kräver förmåga att arbeta självständigt och i team samt mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska, muntligt och skriftligt. Som doktorand ska du söka ny kunskap och kunna diskutera och förklara forskning för personer utanför ämnet, nationellt och internationellt.
Urvalet baseras på en samlad bedömning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån:
• relevans i forskningsplanen i relation till projektens inriktningar
• formell behörighet
• relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
• ansökans kvalitet
• kvalitet och relevans i uppsatser/examensarbeten
• erfarenhet av forskningsrelaterat arbete och annan relevant yrkeserfarenhet
• kompetens och inriktning i relation till studieplatsen och forskarskolan LärA-AI
• förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen utifrån preliminär forskningsplan, handlingar, intervju och eventuella tester
• förmåga att samarbeta och bidra till forskargruppen
• referensutlåtanden
Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får dock inte vid urval ge sökanden företräde framför andra sökande (HF 7 kap 41 §).
Ansökan
Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:
- Personligt brev som motiverar varför du söker anställningen och beskriver vetenskapligt intresse (max 1 sida)
- Preliminär forskningsplan: (Introduktion, Tidigare forskning, Teori, Metod, Möjliga resultat och tidsplan, max 6 000 ord inkl. referenser).
- CV/Meritförteckning
- Examensbevis samt utdrag ur Ladok (el motsvarande) som styrker behörighet
- Examensarbete, uppsatser och eventuella övriga publikationer med relevans för anställningen
- Eventuellt övriga meriter med relevans för forskningsämnet didaktik
- Förteckning över referenspersoner
Observera att ofullständig ansökan inte kommer att beaktas.
För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.Kontaktuppgifter för detta jobb
Annika Elm, Avdelningschef, annika.elm@hig.se
, 070-2841082
Björn Haglund, Studierektor, bjorn.haglund@hig.se
, 073-98 35 713
