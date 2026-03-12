Doktorand inom datavetenskap -Verifierad mikroarkitektonisk säkerhet
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Datavetenskap
Skolan för elektroteknik och datavetenskap vid KTH Kungliga Tekniska högskolan söker en högt motiverad doktorand i datavetenskap med inriktning mot formell verifiering, hård- och mjukvarusäkerhet samt analys av mikroarkitektoniska sidokanaler.
Doktoranden kommer att arbeta inom forskningsprojektet uVerif: Rigorous Security Analysis of Computer Microarchitecture, med gemensam handledning av docent Roberto Guanciale och biträdande lektor Hamed Nemati. Doktoranden kommer att vara en del av båda forskargrupperna och verka i en stark forskningsmiljö inom systemsäkerhet, formella metoder samt verifiering av låg-nivå mjukvara och hårdvara.
Projektet fokuserar på att säkra moderna processormikroarkitekturer mot Spectre-liknande attacker. Projektets mål är att överbrygga klyftan mellan formell programanalys och säkerhet på verklig hårdvara genom att:Utveckla formella modeller av spekulation och mikroarkitektoniskt informationsflöde; Automatiskt extrahera säkerhetsrelevanta modeller från RTL; Utvärdera teknikerna på öppna RISC-V-processorkärnor.
Det långsiktiga målet är att möjliggöra skalbar, rigorös och hårdvarunära verifiering av säkerhetsegenskaper för verkliga system.
Doktoranden förväntas att:
Bedriva forskning inom formella metoder och datorsäkerhet.
Utveckla formella modeller av mikroarkitektoniskt beteende och spekulation.
Designa och implementera analys- och modellutvinningsverktyg
Tillämpa de utvecklade teknikerna på öppna processordesigner (t.ex. RISC-V).
Handledning: huvudhandledare Roberto Guanciale biträdande handledare Hamed Nemati
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Stark bakgrund inom följande områden: formella metoder, programanalys, datorarkitektur och datorsäkerhet.
Programmeringskunskaper (t.ex. Python, OCaml, C/C++ eller liknande).
Erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
SMT-lösare och teorembevisare.
Hårdvarubeskrivningsspråk.
Symbolisk exekvering eller modellkontroll.
Lågnivåsystemprogrammering.
Mikroarkitektoniska sidokanaler och spekulativ exekvering.
Intresse för att kombinera teori med praktiskt systemnära arbete.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Publiceringsdatum2026-03-12
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenÖvrig information
