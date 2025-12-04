Doktorand inom Byggupphandling och innovation
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad / Högskolejobb / Stockholm Visa alla högskolejobb i Stockholm
2025-12-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad i Stockholm
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fastigheter och byggande
Institutionen Fastigheter och byggande på KTH är en av Sveriges ledande miljöer för forskning och utbildning inom byggupphandling och innovation.
I nära samarbete med näringsliv, samhälle och andra lärosäten i Sverige och internationellt utvecklar KTH forskningsbaserad kunskap för att ta ledningen för en hållbar samhällsutveckling.
Den doktorand vi söker kommer att arbeta med projektet "Hållbar omställning för invånarnas bästa genom offentlig upphandling och samskapande" och ingå i den nationella Forskarskolan för framtidens offentliga sektor, FOFOS. FOFOS är en transdisciplinär och innovativ forskarskola som fungerar som en nationell kunskapsnod för utvecklingen av ny handlingsorienterad kunskap för transformationen av offentlig sektor. https://www.sustaingov.se/aktuellt/2025-8/sustaingov-far-forskarskola/
FOFOS ingår i SustainGov, ett av Sveriges fem Impact Innovation program som är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.
Syftet med doktorandprojektet är att öka kunskapen kring hur offentliga beställare och företag kan samskapa och driva omställning genom offentlig upphandling.
Handledning: Tina Karrbom Gustavsson och Per Erik Eriksson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Examen ska vara inom samhällsbyggnad, statskunskap eller företagsekonomi/industriell ekonomi. Det måste finnas väsentliga inslag av organisation och ledning, och/eller innovationsledning i examen.
Utöver ovanstående finns också ett https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Dessutom bör du ha erfarenhet av att samarbeta med personer med olika kompetenser och i olika roller och typer av organisationer.
- Du bör även ha kunskap om och intresse för de utmaningar som offentlig sektor står inför.
- Du bör även ha god förmåga att kommunicera på svenska såväl som på engelska till/med olika målgrupper, för det dagliga arbetet.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth/kth-en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932
och har en månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.
Läs mer om https://www.kth.se/studies/phd/doctoral-studies-phd-1.9318
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till https://intra.kth.se/administration/rekrytering/annonsering/fackrepresentanter-1.500898
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till https://www.dr.kth.se/.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska https://www.kth.se/student/studier/examen/vidimering-av-handlingar-1.55190
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-12-04Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.https://www.kth.se/om/jobba-pa-kth Ersättning
Månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-3876". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Tina Karrbom Gustavsson karrbom@kth.se Jobbnummer
9627934