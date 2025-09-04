Doktorand inom AI-driven nanomagnetism
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Tillämpad fysik
Vi söker en motiverad doktorand i beräkningsbaserad materialfysik, särskilt AI-drivna studier av nano-magnetism, till grupppen för materialteori, hos Dr.
Alexander Edström och Prof. Anna Delin, vid avdelningen för Ljus och Materiens Fysik, som även huserar relaterad experimentell forskning. Tjänsten är knuten till ett projekt (via https://wise-materials.org/
och https://wasp-sweden.org/)
i samarbete med experter inom både maskininlärning och AI (Pawel Herman, KTH datavetenskap och Stephanie Lowry, Örebros Universitet), samt beräkningsbaserad magnetism och spinndynamik (Maryna Pankratova och Anders Bergman, Uppsala Universitet).
Projektet ämnar tillämpa avancerade AI-metoder, kombinerat med spinndynamik och första princip-elektronstrukturberäkningar, för att studera komplex nanomagnetism. Ett särskilt mål med projektet är att designa materialfunktionalitet för framtidens hållbara beräkningsteknologier, till exempel magnetiska material för neuromorfiska beräkningar.
Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och omfattar stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 12 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.
Läs mer: https://wise-materials.org/
Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola https://wise-materials.org/research-school/ett
ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.
Handledning: Alexander Edström föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Vi erbjuder
Möjligheten att
En arbetsplats med
och månadslön enligt
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Deltagande i ett interdisciplinärt forskningssamarbete för ett hållbart samhälle.
Behörighetskrav för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Fysik, eller andra direkt relevanta ämnen.
Utöver ovanstående finns också ett
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- kommunicera skriftligt och muntligt.
- uppvisa vetenskaplig skicklighet.
Kunskaper och erfarenhet inom fasta tillståndets fysik (särskilt magnetism och magnetiska material), beräkningsfysik, och/eller maskininlärning och artificiell intelligens är meriterande.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till
Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Kontaktuppgifter till
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Ansökan ska ha följande innehåll
- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.
Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga textenPubliceringsdatum2025-09-04Övrig information
För
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2025-2657". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för teknikvetenskap Kontakt
Alexander Edström aleeds@kth.se Jobbnummer
9491147