Doktorand i VA-teknik - Luleå Tekniska Universitet - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Luleå

Luleå Tekniska Universitet / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Luleå2021-06-30- tvärvetenskaplig analys av blå-gröna dagvattensystemLuleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och 17 200 studenter.Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.PROJEKTBESKRIVNINGForskargruppen för Stadens vattensystem har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten och avloppssystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 40 personer bestående av ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 20 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Läs mer på www.ltu.se/vattenDoktoranden kommer även samarbeta nära med forskargruppen Landskapets governance och förvaltning på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. Genom att kombinera governance och förvaltning utvecklar, främjar och tillämpar gruppen långsiktiga tillvägagångssätt inom ett organisatorisk perspektiv, där sociala värden är en viktig fråga.Projektet är ett samarbete mellan VA-teknik på Luleå tekniska universitet, Ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning på SLU, RISE Research Institutes of Sweden och kommunpartner.2021-06-30Arbetsuppgifterna är varierande; du arbetar självständigt med att planera och genomföra studier, skriva vetenskapliga artiklar samt färdigställa din doktorsavhandling. Däremellan läser du forskarutbildningskurser samt medverkar vid seminarier och konferenser i såväl Sverige som internationellt. Under resans gång har du två-tre handledare som stödjer dig i ditt arbete.Sökande ska ha en civilingenjörs- eller masterexamen med inriktning mot Miljö och vatten, Naturresursteknik, Samhällsbyggnadsteknik, Miljövetenskap, Landskapsarkitektur, Stadsplanering, Landskaps förvaltning, Hållbar stadsutveckling eller annan inriktning som bedöms likvärdig. Kunskap inom antigen VA-teknik, systemanalys och statistisk bearbetning av data, eller inom landskaps governance, förvaltning och sociala analyser (t.ex. enkäter, intervjus, observationer) förväntas.Vidare behövs god förmåga att arbeta självständigt och intresse i att arbete tvärvetenskapligt och transdisciplinärt. Du förväntas kunna driva projekt framåt samt att sätta sig in i nya frågeställningar. Tjänsten kräver goda kunskaper i engelska, då forskningsresultaten kommer att presenteras vid internationella konferenser och i vetenskapliga tidskrifter. Kunskaper i svenska eller ett annat skandinaviskt språk är meriterande. Vi förväntar oss att sökanden har eller tar körkort för bil. Sökanden ska vid förfrågan kunna lämna kontaktuppgifter till två referenspersoner.Se även Allmänna studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultet på universitetets hemsida. Studieplaner för forskarutbildning inom teknisk fakultetINFORMATIONPositionen inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4-5 år (beroende på graden av institutionstjänstgöring). I institutionstjänstgöringen kan bland annat administrativa uppgifter och undervisning upp till 20 % ingå.Du kommer bli anställt vid Luleå tekniska universitet och ha denna som primära arbetsplats, men kan tänkas ha 6-12 månader av anställningstiden vid SLU i Alnarp.För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Prof. dr. Godecke Blecken, +46 920 49 1394, godble@ltu.se Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson (+46)920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobbANSÖKANVi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.Referensnummer: 2307-2021Sista dag att ansöka är 2021-08-30Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt doktorand trappanSista dag att ansöka är 2021-08-30Luleå Tekniska Universitet5839765