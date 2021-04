Doktorand i utvecklingslymfopoes och leukemi - Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst för laboratorieme - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Lund

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.ForskargruppenForskare Charlotta Böiers leder forskargruppen Utvecklingslymfopoes och leukemi på Avdelningen för molekylär hematologi vid Medicinska fakulteten.Gruppens huvudsakliga fokusområde är akut lymfatisk leukemi (ALL), vilket är en av de vanligaste cancerformerna hos barn. En obesvarad fråga inom cancer generellt är i vilken cell processen startar. ALL hos barn ger unika möjligheter att studera detta då den mutation som kommer först ofta är känd och i flera fall har visat sig uppkomma redan under fosterlivet. Läs mer om forskargruppens upptäckter https://portal.research.lu.se/portal/sv/organisations-researchgroups/developmental-lymphopoiesis-and-leukemia(77e24446-1bd0-4a36-bf7c-c2893fbd6995).html Målet med det nya doktorandprojektet är att studera leukemi med fokus på hur sjukdomen initieras. Projektet handlar om att studera en specifik mutation, MLL-AF4, som är involverad i spädbarnsleukemi och som ger upphov till en aggressiv sjukdom. Vi har en modell där vi kan studera hur MLL-AF4 påverkar olika cell populationer i blodsystemet och kan på så vis få mer insikt i hur sjukdomen uppstår. Vi använder bland annat cellkulturer, molekylära metoder och FACS för att studera detta.Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med högt i tak och omtanke om varandra.Vi söker härmed en driven doktorand som ska arbeta i doktorandprojektet "The role of MLL-AF4 in leukemia initiation" samt vara delaktig i gruppens övriga forskningsprojekt. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år på heltid med önskat tillträdesdatum den 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse.2021-04-15Utöver att följa studieplanen för doktorandutbildningen, samt att delta i relevanta kurser för utbildningen, ingår även följande arbetsuppgifter:- Cellkulturarbete- FACS sortering och analyser- Molekylära metoder tex genotypning, qPCR, RNA sekvensering., beroende på vad projektet kräver- Upprätthålla labb-bok och liknande administrativa uppgifterDoktoranden ska aktivt delta i seminarium och andra möten av vikt samt presentera projektet på möten i enlighet med studieplan. Arbete med djurmodeller ingår.Doktoranden har eget ansvar att:- Söka kontakt med de kollegor som bäst stöttar en diskussion kring resultaten.- Finna vägar för karriärsstöd.- Formulera, utveckla och optimera de vägar för kommunikation med handledare och kollegor som bäst främjar doktorandens arbetssätt och moment.För anställningen krävs:- Examen inom relevant utbildning (240hp eller mer) eller motsvarande utländsk examen- Dokumenterad erfarenhet/utbildning (60hp på avancerad nivå) inom området hematologi/cancer- Dokumenterad kurs/utbildning i flödescytometri- Dokumenterad kurs/utbildning i försöksdjursvetenskap- Mycket god kunskap i engelska, både i skrift och tal- Mycket god skriv- och läsförståelseStor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är driven, nyfiken och ansvarstagande. Eftersom forskargruppen har en internationell miljö krävs att du har en bra kommunikativ förmåga och är duktig på att samarbeta. Dessutom kräver arbetsuppgifterna att du är organiserad och har förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter.Meriterande för anställningen är:- Praktisk erfarenhet av cellkulturarbete- Praktisk erfarenhet av FACS sortering och analyser- Kunskap och praktisk erfarenhet om arbete med musmodeller- Praktisk erfarenhet av molekylära metoderObekväm arbetstid kommer att förekomma.BehörighetGrundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.BedömningsgrundBestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Instruktioner för ansökanAnsökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.Sista dag att ansöka är 2021-04-29