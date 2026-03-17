Doktorand i materialkemi inom hållbara polymermaterial
Kemikum vid Stockholms universitet, med drygt 200 anställda, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet.
Forskningen spänner över alla områden av kemi som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi och strukturkemi och organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från grundforskning till mer tillämpade projekt som ofta fokuserar på hållbar kemi men också avancerade analysmetoder av organiska och oorganiska kemikalier och material.
Institutionen har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med toppmodern utrustning med kvalificerat stöd från stabsvetare. CircuLab är en ny infrastrukturplattform vid SU, finansierat av WISE, inom datadriven hållbar kemi
Institutionen är även värd för kandidatprogrammet i kemi och tre masterprogram: Analytisk kemi,Hållbar kemi och Organisk kemi. Forskarutbildningen bedrivs inom fem områden: analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi och organisk kemi. Mer information om oss finns på: https://www.su.se/kemikum/.
Forskarutbildningsämne
Avhandlingsarbetet kommer att bedrivas inom ramen för EU Horizon CL.4- GENMAT
GENMAT-projektet syftar till att åstadkomma en omvandling av europeisk materialinnovation genom att positionera öppen AI-infrastruktur som hörnstenen i konkurrenskraftig avancerad materialutveckling. Tillämpbarheten av denna metod inom materialforskning kommer att demonstreras genom utveckling av vitrimerbaserade återvinningsbara polymerer och mikroplastfria funktionella beläggningar. Forskningen sker i gränslandet mellan materialkemi och miljökemi och förväntas definiera en färdplan för materialupptäckt baserad på artificiell intelligens samtidigt som hållbarhets- och cirkularitetsprofilen för material utökas.
Doktorandanställningens huvudsakliga ansvarsområden kommer att omfatta polymersyntes och modifieringar, formuleringsutveckling, design av dynamisk kovalent kemi för cellulosa, karakterisering och datasetutveckling för att möjliggöra en datadriven metod. Den experimentella plattformen med hög genomströmning, Circulab vid SU, kommer att användas i stor utsträckning för accelererad materialdesign, karakterisering och upptäckt. Dataset och multiskalemodellering som sträcker sig över atomstrukturer, molekylära grafer, spektroskopiska signaturer, mikrostrukturella bilder, processförhållanden och makroskaleprestanda kommer att användas för optimering av material. Kandidaten kommer att samarbeta i stor utsträckning inom konsortiet med ett team av materialkemister, dataforskare och modelleringsexperter.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i materialkemi krävs att den sökande har en kandidatexamen med huvudområde kemi, kemiteknik, materialvetenskap eller fysik samt att den sökande genomfört ett självständigt arbete omfattande minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Grundläggande utbildning inom något av följande områden; polymersyntes, polymerkarakterisering, maskininlärning eller experimentella plattformar med hög kapacitet är meriterande. https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av professor Aji Mathew, mailto:aji.mathew@su.se
. För allmän information om Kemikum, vänligen kontakta prefekt, professor Niklas Hedin, mailto:niklas.hedin@su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-0869-26".
Detta är ett heltidsjobb.

Kemikum
