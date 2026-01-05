Doktorand i marin seismisk sedimentologi
2026-01-05
Institutionen för geologiska vetenskaper är en del av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen består av cirka 80 anställda och inkluderar lärare, forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Verksamheten vid institutionen består av ett brett utbud av grundläggande och tillämpad forskning inom marin geologi och geofysik, geokemi samt klassisk geologi.
Mer information om oss finns på: Institutionen för geologiska vetenskaper.
Projektbeskrivning
Detta doktorandprojekt syftar till att dokumentera och rekonstruera utvecklingen av marina fluidflöden och gashydrater på nordöstra Grönlands kontinentalsockel genom att kombinera och integrera akustiska geofysiska karteringsmetoder med oceanografiska data och analyser av bottensediment. Projektet omfattar bland annat att karakterisera nutida fluidmigrationsvägar, kartlägga spår av läckage på havsbottnen samt bedöma gashydraters känslighet för variationer i Grönlandsisens utbredning och uppvärmning av havet sedan den senaste istidens maximum. För att uppnå detta kommer projektet att kombinera kvalitativa och kvantitativa analyser av djupa och grunt penetrerande akustiska geofysiska (seismo-akustiska) karteringsdata med sedimentkärnor och rekonstruktioner av den marina paleomiljön.
Den framgångsrika kandidaten kommer att arbeta med ett omfattande geofysiskt datamaterial som inkluderar reflexionsseismik, multibeambatymetri, penetrerande ekolodsdata (eng. sub-bottom profiler) och sedimentkärnor insamlade under tidigare expeditioner till nordöstra Grönlands kontinentalsockel. Ytterligare sedimentkärnor, hydroakustiska data och stratigrafisk information kommer sannolikt att erhållas under kommande expeditioner. Doktoranden kan sannolikt även få möjlighet att samla in nya seismo-akustiska data och sedimentkärnor under framtida forskningsexpeditioner.
Anställningen ingår i en ny forskargrupp med fokus på marin seismisk sedimentologi vid Institutionen för geologiska vetenskaper, som bedriver avancerad forskning om sedimentära processer och strukturer under havsbottnen, med tillämpningar inom miljöstudier, paleorekonstruktioner, geohazards och interaktioner mellan Arktiskt klimat och kryosfär. Som doktorand blir du en del av en samarbetsinriktad forskningsmiljö med fokus på att förstå dynamiken mellan sediment, hav och is samt de geologiska faktorer som styr fluidflöde i polarområden.
Under detta fyraåriga projekt kommer du att få utbildning i marin seismisk databehandling och tolkning, inklusive bearbetning av "pre-stack-data" och hastighetsanalyser för att karakterisera fluidegenskaper och sprick-/förkastningsgeometrier. Du kommer att kartlägga läckage från havsbottnen med hjälp av multibeambatymetri, integrera befintliga geokemiska data från sedimentkärnor, exempelvis isotopsignaturer och biomarköranalyser, för att identifiera fluidkällor samt använda befintliga paleoceanografiska data för att rekonstruera miljömässiga drivkrafter för gashydratstabilitet.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet maringeologi:
minst 90 hp i geovetenskap
minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på den valda ämnesinriktningen inom geologi. För detta projekt är matematik och fysik relevanta.
dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap
Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urvalet bland de behöriga kandidaterna görs utifrån deras förmåga att dra nytta av utbildningen. Följande kriterier används för att bedöma denna förmåga:
Kandidatens dokumenterade kunskaper inom ett relevant forskningsområde. Kandidaterna förväntas ha erfarenhet av och/eller utbildning inom marin geologi, geofysik och marina geofysiska metoder.
Skriftlig och muntlig färdighet i engelska.
Förmåga till analytiskt tänkande.
Förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.
Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenhet och betyg, kvaliteten på examensarbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och kandidatens skriftliga motivation för att söka tjänsten. Dessutom är tidigare erfarenhet av att arbeta med marin geofysikaliska data, sedimentologiska data och seismisk bearbetning meriterande.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Ytterligare information lämnas av Dr. Christoph Böttner, christoph.bottner@geo.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
