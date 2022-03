Doktorand i hälsovetenskap

Linnéuniversitetet

2022-03-29



Välkommen till Linnéuniversitetet! Vi möter dagens och morgondagens samhällsutmaningar i en öppen, nyfiken och kreativ miljö. Genom att aktivt låta kunskap från olika ämnen, områden och kulturer mötas, öppnar vi upp för nya idéer och skapar nya perspektiv för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Människor växer här.Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap.Ämnesområde för befattningen: HälsovetenskapPlaceringsort tillsvidare: KalmarAnställningsform: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.2022-03-29Det aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom cancervård av forskargruppen ReAction group. Gruppen erbjuder en aktiv forskningsmiljö med doktorander och forskare på olika nivåer. Syftet med projektet är att utveckla, testa och utvärdera genomförbarheten av en digital intervention för psykosocial och sexuell hälsa hos överlevare efter behandling för cancer i lilla bäckenet. Projektet utgår från WHO:s definition av sexuell hälsa, där fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande i relation till sexualitet samt en positiv och respektfull syn på sexualitet betonas. Human-centred design kommer att tillämpas, där olika discipliner och samverkanspartners ingår. För datainsamling kommer såväl kvalitativa som kvantitativa metoder att användas. Avhandlingen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier.Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen.BehörighetskravGrundläggande behörighet har den somAvlagt examen på avancerad nivåFullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.Särskild behörighetFör särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå erfordras:God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelskaUtöver grundläggande och särskild behörighet är följande dokumenterad erfarenhet eller utbildning särskilt meriterande:Goda teoretiska kunskaper inom området onkologi och hälsaTeoretisk kunskap och/eller klinisk erfarenhet inom något av områdena urologi, kirurgi, gynekologi, sexual medicin eller psykologiErfarenhet av att ha arbetat inom cancervårdSärskild vikt läggs vid bedömning av kvaliteten på uppsats från magister alternativt masternivå.Övriga bedömningsgrunderMöjligheter att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.Bedömnings- och urvalskriterierUrval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i hälsovetenskap, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/halsovetenskap/ Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast: 2022-04-29Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Som sökanden behöver du inte bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde, då det är inom ett befintligt projekt. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.För ytterligare information kontakta:Prefekt: Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se 0480- 44 60 63Vetenskaplig ledare: Mirjam Ekstedt, Professor, mirjam.ekstedt@lnu.se Projektansvarig: Amanda Hellström, Docent, amanda.hellstrom@lnu.se 0480- 44 67 04HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se 0480- 446 078Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönSista dag att ansöka är 2022-04-29Linnéuniversitetet6483382