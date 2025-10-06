Doktorand i geologi
2025-10-06
Institutionen för geologiska vetenskaper är en del av Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.
Institutionen består av cirka 80 anställda och inkluderar lärare, forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Verksamheten vid institutionen består av ett brett utbud av grundläggande och tillämpad forskning inom marin geologi och geofysik, geokemi samt klassisk geologi.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/institutionen-for-geologiska-vetenskaper/
Projektbeskrivning
Orogena guldfyndigheter är en klass av mineralfyndigheter som har bidragit med en stor del av världens guld och innehåller betydande biprodukter, av vilka många klassificeras som kritiska grundämnen (Ag, As, Bi, Mo, Sb). Detta doktorandprojekt med titeln "Svarta skiffrar som en metal-rik källbergart för orogena guldfyndigheter" kommer att undersöka sambandet mellan svarta skifferbergarter och bildandet av orogena guldfyndigheter. Projektet syftar till att undersöka mobilisering av guld och de kritiska grundämnen Ag, As, Bi, Mo and Sb i svarta skifferbergarter under metamorfos. En viktig fält område för denna studie är den fanerozoiska alunskiffern i Sverige och Norge, som är exponerad med en rad olika metamorfa grader genom den kaledoniska orogenen. Studien kommer att kvantifiera metallinnehållet i svarta skiffrar vid olika metamorfa halter för att utvärdera om dessa bergarter utarmats på metaller under progressiv metamorfos. Förändringar i metallinnehållet i hela bergarter under metamorfos kommer att kopplas till metamorfa mineralreaktioner som styr produktionen av metamorfa vätskor och rörligheten hos metaller med särskilt fokus på sulfidmineraler. Projektet kommer att omfatta fältkartering och provtagning, petrografi, mikroskopi, in-situ mineralkemi och kvantifiering av metamorfa PT-förhållanden.
Projektet finansieras av Smart Exploration Research Centre (www.smartexploration.se) och Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet. Den framgångsrika kandidaten kommer att vara baserad vid Stockholms universitet och förväntas vara en aktiv deltagare i Smart Exploration Research Centres aktiviteter. Projektets samarbetspartners inkluderar Dr Paola Manzotti (SU), professor Jarek Majka (Uppsala universitet), Dr Iwona Klonowska (Uppsala universitet), Dr Thomas Zack (Göteborgs universitet), Dr Crystal LaFlamme (Université Laval, Québec, Kanada), professor Georges Beaudoin (Université Laval, Québec, Kanada) och professor Jochen Kolb (Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland).
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet beskrivs i den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet geologi:
- minst 90 hp i geovetenskap
- minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och/eller biologi beroende på den valda ämnesinriktningen inom geologi
- dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete i geovetenskap.
Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- Kandidaternas dokumenterade kunskaper inom relevant forskningsområde. Kandidaterna förväntas ha genomgått kurser i mineralogi, sedimentär och metamorf petrologi, malmgeologi, strukturgeologi, fältkartering och isotopgeologi.
- Skriftliga och muntliga kunskaper i engelska.
- Förmåga till analytiskt tänkande.
- Förmåga att samarbeta, samt kreativitet, initiativförmåga och självständighet.
- Körkort B krävs för fältarbete.
Bedömningen kommer att baseras på tidigare erfarenheter och betyg, examensarbetets kvalitet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer och den sökandes skriftliga motivering för att söka doktorandplatsen. Dessutom kan tidigare erfarenhet av arbete med svensk berggrund, fältkartering och in-situ mineralanalyser med LA-ICP-MS vara meriterande.https://medarbetare.su.se/vart-su/styrning/regelboken/utbildning/antagningsordning-for-utbildning-pa-forskarniva
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Ytterligare information lämnas av Dr Iain Pitcairn, mailto:iain.pitcairn@geo.su.se
.Så ansöker du
Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: https://www.su.se/om-universitetet/jobba-på-su/att-söka-en-anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SU FV-3501-25".
