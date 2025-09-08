Doktorand i farmaceutisk vetenskap
Uppsala universitet, Farmaceutisk fysik / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-09-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Farmaceutisk fysik i Uppsala
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld.
Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna. Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://uu.varbi.com/center/tool/position/853855/edit/tab:2/uu.se/farmbio.https://www.uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Den utlysta doktorandtjänsten är knuten till SweDeliver, ett unikt Kompetenscentrum som samlar akademisk och industriell forskning inom läkemedelstillförsel. Doktoranden kommer att tillhöra forskargruppen farmaceutisk fysik, som inom SweDeliver bedriver forskning om läkemedelstillförsel till lunga. Mer information om SweDeliver finns här: http:// www.uu.se/centrum/swedeliverPubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Doktorandprojektet kommer att behandla vissa kvalitetsegenskaper hos inhalationspulver, nämligen deras förmåga att bilda aerosoler vid administrering (deras dispergerbarhet) och deras förmåga att flyta t.ex. under kapselfyllning (deras flytbarhet). Det övergripande målet är att utveckla en förståelse för hur mikrostrukturen, ytegenskaperna och morfologin hos partiklar påverkar deras dispergerbarhet och flytbarhet. Experimentellt arbete kommer att kombineras med modellering och artificiell intelligens/maskininlärning (AI/ML) kommer att användas för att identifiera underliggande mönster.
Behörighetskrav
För att uppfylla behörighetskraven till forskarutbildning ska du ha:
- en masterexamen i ett för projektet relevant område, såsom farmaci, kemiteknik, kemi, fysik eller liknande område, eller fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 hp
- behärskar engelska väl i tal och skrift.
- Personlig lämplighet, motivation och intresse för samt erfarenhet av forskning inom relevant område är meriterande.
Mer information om behörighetskraven finns https://www.uu.se/medarbetare/vetenskapsomrade/medicin-och-farmaci/utbildning-och-undervisning/utbildning-pa-forskarniva.
Urval av sökande görs av handledaren i samråd med institutionens forskarutbildningsgrupp. Forskarutbildningskommittén inom vetenskapsområdet medicin-farmaci antar doktoranden.
Urvalet baseras på ovanstående kvalifikationer, betyg i relevanta kurser, kursernas relevans för forskningsområdet, tidigare erfarenhet av arbete och forskning inom området som beskrivs ovan. En integrerad bedömning görs för att anställa den bäst lämpade kandidaten som kan lyckas med forskarutbildningen och bidra till en positiv utveckling av forskningsprogrammet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom analytisk förmåga, noggrannhet, flexibilitet och samarbetsförmåga.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Löneplacering sker enligt lokala riktlinjer vid Uppsala Universitet.
För anställning krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till forskarutbildning. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.
Doktoranden ska främst ägna sig åt den egna forskarutbildningen. Övrig tjänstgöring vid institutionen, som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för doktorandplatsen (max 20 %). Utbildningen på forskarnivå omfattar normalt 4 års heltidsstudier, maximalt 5 år om institutionstjänstgöring tillkommer.
Ansökningsförfarande
Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, kopior av examensbevis och betyg, examensarbete och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.
Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Göran Frenning, e-post goran.frenning@uu.se
För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren, e-post marina.ronngren@uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 10 oktober 2025, UFV-PA 2025/2681
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Farmaceutisk fysik Kontakt
Marina Rönngren 018-4710000 Jobbnummer
9496156