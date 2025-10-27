Doktorand i experimentell fysik
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.
umu.se/institutionen-for-fysik/ ) vid Umeå universitet bedriver stark forskning inom områdena organisk elektronik, kondenserad materialfysik, nanoteknik, fotonik och teoretisk fysik.
Vi söker en doktorand i experimentell fysik med inriktning mot forskning i nya grafen-relaterade material. Projektet syftar till att utveckla nya grafenrelaterade material, studera materialets struktur och egenskaper, samt tillämpa dessa material för sorbtion av lantanider och aktinider.
Tillträde 1 Januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Projektbeskrivning
Projektet är fokuserat mot syntes av nya kol material, inklusive grafenrelaterade material, optimerade för användning i sorption/separation av lantanider och aktinider. Arbetet syftar till att skapa material med stor yta genom kemisk modifiering av porösa kol, grafen och grafenoxid, introducera olika defekter och tillsats av nanopartiklar. En viktig del av projektet är inriktad på att utforma miljövänliga metoder för selektiv sorption av lantanider från komplexa avfallsblandningar med hjälp av avancerade material. Denna forskning kommer att vara en del av ett samarbete mellan flera forskargrupper som arbetar inom EU-projektet MaLaR.
Kandidaten kommer att arbeta med syntes av nya material och karakterisering av dessa material med hjälp av BET/DFT ytareaanalys, DSC, röntgendiffraktion, Raman- och IR-spektroskopi etc. Det är också planerat att använda synkrotronstrålningsanläggningar.Publiceringsdatum2025-10-27Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutfört kurser om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Kraven behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstillfället utan endast vid antagning.
Kandidater med masterexamen i andra ämnen, som kemi, materialvetenskap eller en civilingenjörsexamen i teknisk fysik, är också välkomnade i fallet de har minimum 120 högskolepoäng i fysik.
Kompetens och erfarenhet av experimentell forskning, inklusive syntes av material, materialkarakterisering, spektroskopi är meriterande. Tidigare erfarenhet av forskning med lantanider/aktinider, kol material (grafen, grafitoxid, kolnanorör) och/eller experimentell utvärdering av materials sorptionsegenskaper kommer att betraktas som en fördel men inte obligatoriskt.
Ett krav är att den sökande måste kunna både tala och skriva engelska flytande.
Den sökande bör vara mycket motiverad, målorienterad, och ha en förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter såväl självständigt som i samarbete med en forskargrupp.
Anställningsvillkor
Som doktorand kommer du att fokusera på dina forskarstudier genom att bedriva egen forskning under handledning, och läsa doktorandkurser. Målet med en doktorandtjänst är att få en doktorsexamen. Tidsperioden för anställningen är begränsad till motsvarande fyra års heltid. Anställningen kan även omfatta deltidsarbete (upp till 20 %) som lärarassistent. I så fall förlängs den totala tiden för anställningen i enlighet därmed (upp till högst fem år). Lönen är fast enligt fastställd lönenivå för doktorander. Så ansöker du
Ansökan bör innehålla följande:
1. Ett personligt brev med sammanfattning av forskningsintressen och motivation.
2. CV
3. Styrkta kopior av examensbevis med engelsk eller svensk översättning
4. En lista på universitetskurser med betyg med engelsk eller svensk översättning. Observera att för internationella sökande bör betygssystemet förklaras i korthet.
5. Kopia av examensarbete samt publikationer (om tillämpligt).
6. Namn och kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner.
Mer information
För ytterligare information kontakta
universitetslektor Alexandr Talyzin mailto:alexandr.talyzin@umu.se
Utvalda kandidater kommer att kontaktas för online-intervjuer.
Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara på engelska (företrädesvis) eller svenska. Sista ansökningsdag är den 1 december 2025.
Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Alla dokument ska laddas upp i pdf-format.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
